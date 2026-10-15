Kamper-Campisi: Drama um Hund Pico

Hinter dem beliebten Promi-Ehepaar Corinna Kamper und Danilo Campisi liegen Wochen voller Angst, großer Emotionen und tiefer Trauer um ihren geliebten Hund Pico.

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Hinter den Kulissen des österreichischen Traumpaares Danilo und Corinna Kamper-Campisi spielten sich in den vergangenen Monaten herzzerreißende Szenen ab, von denen die Öffentlichkeit lange Zeit nichts ahnte. Bei Familienhund Pico wurde vor geraumer Zeit ein bösartiger Tumor am Vorderbein nahe dem Knie diagnostiziert. Was folgte, war ein aufopferungsvoller und kräfteraubender Kampf um die Gesundheit des geliebten Tieres.

Gemeinsam mit einem engagierten Team von Tierärzten unternahmen Corinna Kamper und Danilo Campisi alles Menschenmögliche, um das Bein des Hundes zu retten. Mehrere operative Eingriffe wurden durchgeführt, um das Geschwür vollständig zu entfernen. Doch die tückische Krankheit kehrte immer wieder zurück und wuchs schließlich so unkontrollierbar an, dass den Medizinern keine andere Wahl mehr blieb: Um Picos Überleben zu sichern, musste das gesamte Vorderbein inklusive der Schulter amputiert werden.

Schwere Entscheidung und bewusster Rückzug

Diesen drastischen Schritt zu verkraften, verlangte den beiden frisch Vermählten emotional alles ab. Corinna Kamper spricht nun erstmals gegenüber oe24 über die schwere Zeit: "Das war für uns emotional natürlich unglaublich schwer. Man versucht wirklich alles, um seinem Tier so einen Eingriff zu ersparen, und muss irgendwann trotzdem akzeptieren, dass es keine andere sinnvolle Möglichkeit mehr gibt."

Aus diesem Grund entschied sich das Paar ganz bewusst dazu, das Schicksal ihres Hundes zunächst nicht mit den sozialen Medien zu teilen. In einer Zeit, in der das seelische Wohlbefinden der Familie an erster Stelle stand, brauchten die beiden Ruhe und Raum, um das Erlebte für sich selbst zu verarbeiten.

Rührender Einsatz: Mama schiebt Pico im Kinderwagen

Heute zeigt sich die Familie zutiefst dankbar über den Lebenswillen des Vierbeiners. Pico hat gelernt, sich auf drei Beinen fortzubewegen, und meistert seinen Alltag mit bemerkenswerter Tapferkeit: "Er läuft jetzt auf drei Beinen und macht das wirklich großartig! Es ist beeindruckend, wie gut er sich angepasst hat und welche Fortschritte er macht. Wenn man ihn heute so laufen sieht, ist das einfach wunderschön."

Pico nach der Beinamputation. © privat

Weil längere Strecken für das tapfere Tier nach dem Verlust des Beines aber verständlicherweise sehr kräftezehrend sind, hat die Familie eine besonders herzerwärmende Lösung gefunden. Corinnas Mutter unterstützt die beiden nach Kräften und ist regelmäßig mit einem Kinderwagen zur Stelle. Sobald Picos Kräfte nachlassen oder der Weg zu anstrengend wird, darf der geschwächte Hund im Wagen Platz nehmen und sich ausruhen, während er liebevoll geschoben wird.

Danilos Liebesbeweis: Briefe und Kaffee ans Bett

Dass Corinna Kamper diese seelische Achterbahnfahrt so gefasst überstehen konnte, verdankt sie vor allem ihrem Ehemann Danilo Campisi. Die beiden sind seit rund fünf Monaten verheiratet, und die schwere Belastungsprobe hat ihre Partnerschaft nur noch inniger gemacht: "Das Schönste an all dem ist aber eigentlich, dass unsere Beziehung trotz dieses ganzen Trubels schöner ist denn je. Ich kann wirklich sagen, dass ich den wundervollsten Partner der Welt an meiner Seite habe."

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Trotz seines überfüllten Terminkalenders und zahlloser beruflicher Verpflichtungen überrascht der Profitänzer seine Ehefrau Tag für Tag mit einer außergewöhnlichen Geste: "Trotz seiner eigenen zahlreichen Termine, Tanztrainings und Verpflichtungen bekomme ich von Danilo nach wie vor jeden Morgen meinen Tee, meinen Kaffee und einen persönlichen Brief ans Bett gebracht. Und das tatsächlich jeden einzelnen Tag! Ich sage immer scherzhaft, dass ich wahrscheinlich in keinem Fünf-Sterne-Hotel der Welt so einen guten Zimmerservice bekommen würde wie zu Hause. Nur dass ich mich in diesen Zimmerservice auch noch jeden Tag aufs Neue verliebe!"

Ein Fels in der Brandung für das Leben

Für Corinna Kamper ist ihr Ehemann in diesen turbulenten Wochen der unverzichtbare Anker. Zwischen Tierarztbesuchen und beruflichen Herausforderungen gibt er ihr die nötige Ruhe und Stabilität. "Danilo ist wirklich mein Fels in der Brandung. Egal, wie anstrengend, chaotisch oder vollgepackt ein Tag ist, ich weiß, dass wir alles gemeinsam schaffen", schwärmt die Moderatorin über ihren Lebensmenschen.

Corinna und Danilo Kamper-Campisi sind ein absolutes Dreamteam. © Andreas Tischler / Vienna Press

Die vergangenen Monate haben den beiden vor Augen geführt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ihre Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch ohne permanente große Gesten von tiefer Achtsamkeit getragen wird. Mit diesem familiären Zusammenhalt, der liebevollen Unterstützung der Mutter und einem unerschütterlichen Vertrauen blickt das Paar nun voller Optimismus in die gemeinsame Zukunft mit ihrem tapferen Pico.