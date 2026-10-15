Hinterseer: Tour-Schock für Österreich-Fans

Der Schlagerstar plant für 2027 ein großes Bühnen-Comeback mit seinem neuen Programm "Das Beste". Seine Heimat geht dabei allerdings leer aus, wie es scheint.

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Gemeinsam mit dem Veranstalter THOMANN Management bringt der beliebte Tiroler Hansi Hinterseer (72) seine größten Hits und unvergessliche Meilensteine aus mehreren Jahrzehnten auf die Bühne. Die Konzertreihe ist in zwei separate Blöcke im Frühjahr und Herbst unterteilt.

Der offizielle Auftakt der Konzertreise erfolgt am 28. Mai 2027. Bis zum 31. Mai absolviert Hinterseer gleich vier Auftritte in dichter Folge. Nach den ersten vier Konzerten legt die Produktion eine mehrmonatige Pause ein, bevor vom 11. bis zum 14. November die nächsten vier Stationen auf dem Programm stehen. Sämtliche acht angekündigten Termine dieser Reihe finden ausnahmslos in Deutschland statt. Ob die Tournee zu einem späteren Zeitpunkt noch um weitere Städte oder gar Hallen in seiner Heimat ergänzt wird, lässt der Veranstalter in der ersten Ankündigung vorerst offen.

Vom Ski-Champion zum Schlager-Kult

Dass Hansi Hinterseer das Publikum über Generationen hinweg mitreißen kann, hat er im Laufe seines Lebens mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Lange bevor er die Hitparaden stürmte, feierte der gebürtige Kitzbüheler triumphale Erfolge im internationalen Skirennsport. Als zweifacher Profiweltmeister und Gesamtweltcupsieger fuhr er an die absolute Weltspitze und begeisterte die Sportfans auf den steilsten Hängen der Welt.

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Nach dem Ende seiner glanzvollen Sportlerlaufbahn wagte er den Schritt ins Unterhaltungsgeschäft – mit überwältigendem Erfolg. Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren steht der Tiroler als Sänger auf den großen Bühnen und prägt die volkstümliche Musik wie kaum ein Zweiter. Darüber hinaus machte er sich als charismatischer Schauspieler in zahlreichen beliebten Heimatfilmen sowie als gefeierter Fernsehmoderator einen festen Namen im gesamten deutschsprachigen Raum. Bei seiner neuen Tour möchte er nun ganz bewusst auf diese vielseitigen Karrieren zurückblicken und neben seinen beliebtesten Melodien auch ganz persönliche Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben zum Besten geben.

Zwei Sonderkonzerte in Oberösterreich als Trostpflaster

Ganz auf ihren Liebling verzichten müssen die heimischen Anhänger im Jahr 2027 erfreulicherweise dennoch nicht. Noch bevor die große Konzertreise in der Bundesrepublik startet, stehen zwei kleinere Auftritte in Oberösterreich im Kalender.

Am 22. Mai gastiert der Publikumsliebling in Leonding, am darauffolgenden 23. Mai gibt er ein Konzert in Gmunden. Diese beiden Termine laufen allerdings als eigenständige Einzelauftritte und zählen offiziell nicht zur neu konzipierten Reihe "Das Beste". Wer das neue, umfassende Karriere-Programm des Tiroler Stars in seiner vollen Inszenierung erleben möchte, muss nach dem aktuellen Stand der Planungen also eine Reise über die Grenze antreten.