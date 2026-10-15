Morgenstern spricht über Hubschrauber-Diebstahl

Tom Walek ist mit seiner Ö3-Sendung am Sonntag mit Thomas Morgenstern nahe Seeboden am Millstätter See unterwegs. Der Ex-Skispringer spricht vor seinem 40. Geburtstag über seine Zukunft und den dreisten Hubschrauber-Diebstahl.

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Nach dem Diebstahl des einzigen Hubschraubers seiner Firma ist für Morgenstern vieles offen. Einen konkreten "Plan B" gebe es noch nicht, erzählt er im Gespräch. Die Firma weiterzuführen, sei aber das Ziel: "Aufgeben ist keine Option." Nun wolle man sich Zeit nehmen, die nächsten Schritte zu planen und das Unternehmen wieder auf die Beine zu stellen.

Thomas Morgenstern und Tom Walek © Ö3 Walek

Gebrauchter Hubschrauber und Medizin-Checks

Ein neuer Hubschrauber wäre mit erheblichen Kosten von rund 800.000 Euro und einer Lieferzeit von etwa einem Jahr verbunden, weshalb derzeit eher ein gebrauchter Hubschrauber infrage komme. Danach wolle man sich in den nächsten Tagen umsehen. Gewerblich könne er voraussichtlich noch bis etwa 60 fliegen, vorausgesetzt, er bleibt fit. Ab 40 müsse er zweimal jährlich zur flugmedizinischen Untersuchung, bei der Hörvermögen, EKG und Blutwerte kontrolliert werden.

Thomas Morgenstern und Tom Walek © Ö3 Walek

Gemütliche Feier zum 40. Geburtstag

Auf den neuen Lebensabschnitt freue er sich: "Man hat schon viel erlebt." Besonders stolz sei er auf seine drei gesunden Kinder. Die Feier soll diesmal vermutlich gemütlich zu Hause stattfinden, im Gegensatz zu seiner 30er-Party, die er als Halloween-Party gefeiert hatte. Die Vorbereitungen seien heuer wegen der Situation rund um den Hubschrauber in den Hintergrund gerückt.

Thomas Morgenstern und Tom Walek © Ö3 Walek

Das Gespräch wird am Sonntag, 18. Oktober, von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3 ausgestrahlt. Gemeinsam wandern die beiden in Morgensterns Heimat auf den 2088 Meter hohen Tschiernock. Am Freitag, 30. Oktober 2026, feiert der ehemalige Spitzensportler seinen 40. Geburtstag.