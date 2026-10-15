oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Nottingham

Harry und Meghan: Erster Pärchenauftritt in England

Prinz Harry und seine Meghan
© Getty Images
Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Donnerstag ihren ersten offiziellen Pärchenauftritt seit ihrer Rückkehr nach England absolviert. In Nottingham wollte das Paar Erinnerungen aus 2017 aufleben lassen.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Vormittag warteten bereits zahlreiche Fans in Nottingham, als sich das Ehepaar vor dem Community Recording Studio zeigte. Harry und Meghan begrüßten die Menschenmenge herzlich, wobei Harry seine Frau beschützend im Arm hielt.

Prinz Harry und seine Meghan
Prinz Harry und seine Meghan © Getty Images

Gut gelaunt im Gespräch mit Fans

Prinz Harry und seine Meghan
Prinz Harry und seine Meghan © Getty Images

Auch interessant

Gabalier: Tränen-Beichte zum Tour-Start

Ballermann-Star Milla Pink auf Autobahn verunglückt

Kamper-Campisi: Drama um Hund Pico

Das Paar zeigte sich in Plauderlaune und nahm sich Zeit für die kleinen und großen Fans vor Ort. In gewohnter Manier bewies Harry seine offene Art und alberte mit den wartenden Kindern herum. Herzogin Meghan wählte für ihren Auftritt einen klassischen Herbstlook. Auch in Österreich verfolgen viele Menschen die öffentlichen Auftritte der Royal-Familie mit großem Interesse.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Harry und Meghan: Erster Pärchenauftritt in England

Sträflinge tanzen auf den Philippinen

Royaler Wirbel: Königin nicht mehr Teil des Königshauses

Lakers verlieren auch gegen Phoenix

Düstere Warnung: Doria  zittert um Tochter Meghan

Prinz Harry und Meghan planen ersten gemeinsamen Auftritt

Meghan plant heimlich Schauspiel-Comeback

Auto stürzt über Skiabfahrt – Lenker tot

Schüsse fallen auf WM-Fanmeile - ein Toter

Wiener Börse eröffnet fester, Telekom gesucht