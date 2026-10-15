Harry und Meghan: Erster Pärchenauftritt in England

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Donnerstag ihren ersten offiziellen Pärchenauftritt seit ihrer Rückkehr nach England absolviert. In Nottingham wollte das Paar Erinnerungen aus 2017 aufleben lassen.

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Am Vormittag warteten bereits zahlreiche Fans in Nottingham, als sich das Ehepaar vor dem Community Recording Studio zeigte. Harry und Meghan begrüßten die Menschenmenge herzlich, wobei Harry seine Frau beschützend im Arm hielt.

Prinz Harry und seine Meghan © Getty Images

Gut gelaunt im Gespräch mit Fans

Prinz Harry und seine Meghan © Getty Images

Das Paar zeigte sich in Plauderlaune und nahm sich Zeit für die kleinen und großen Fans vor Ort. In gewohnter Manier bewies Harry seine offene Art und alberte mit den wartenden Kindern herum. Herzogin Meghan wählte für ihren Auftritt einen klassischen Herbstlook. Auch in Österreich verfolgen viele Menschen die öffentlichen Auftritte der Royal-Familie mit großem Interesse.