Nottingham
Harry und Meghan: Erster Pärchenauftritt in England
Am Vormittag warteten bereits zahlreiche Fans in Nottingham, als sich das Ehepaar vor dem Community Recording Studio zeigte. Harry und Meghan begrüßten die Menschenmenge herzlich, wobei Harry seine Frau beschützend im Arm hielt.
Gut gelaunt im Gespräch mit Fans
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Das Paar zeigte sich in Plauderlaune und nahm sich Zeit für die kleinen und großen Fans vor Ort. In gewohnter Manier bewies Harry seine offene Art und alberte mit den wartenden Kindern herum. Herzogin Meghan wählte für ihren Auftritt einen klassischen Herbstlook. Auch in Österreich verfolgen viele Menschen die öffentlichen Auftritte der Royal-Familie mit großem Interesse.
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