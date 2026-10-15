Ballermann-Star Milla Pink auf Autobahn verunglückt

Die bekannte Ballermann-Sängerin („Auf dem Besen an den Tresen“) verunglückte am Dienstagabend mit ihrem Mercedes auf der Autobahn 8 bei Pforzheim.

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Auf der A8 nahe ihrer Heimatstadt Heimsheim übersah die Megapark-Künstlerin das Bremsmanöver einer vorausfahrenden 30-jährigen Daihatsu-Fahrerin. Die Ballermann-Sängerin krachte der Frau ins Heck, woraufhin sich deren Wagen drehte und in die Leitplanke schleuderte.

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Glück im Unglück und 30.000 Euro Schaden

Obwohl Trümmerteile die Fahrbahn übersäten und beide Autos von Abschleppdiensten abtransportiert werden mussten, gab die Polizei schnell Entwarnung:

Keine Verletzten: Nach ersten Befürchtungen blieben beide Beteiligten unverletzt.

Hoher Sachschaden: Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt; gegen die Sängerin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Emotionales Statement: Auf Instagram wandte sich Milla Pink an ihre Fans: "Es geht mir okay, aber ich muss erstmal klarkommen. Manchmal hat man Schutzengel bei sich."

Milla Pink feierte 2024 ihren Durchbruch als "Senkrechtstarterin des Jahres" beim Ballermann Award und verzeichnet auf Spotify mit ihren Party-Hits Millionen Streams.