Schlagerbooom: Kult-Star sagt Silbereisen ab!

Kurz vor der großen Jubiläumsausgabe der Erfolgsshow "Schlagerbooom" muss Florian Silbereisen einen schmerzhaften personellen Rückschlag hinnehmen. Eine der bekanntesten Stimmen der Branche hat ihren fest eingeplanten Auftritt in der Dortmunder Westfalenhalle soeben kurzfristig abgesagt.

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Wie das Branchenportal Schlagerprofis berichtet, handelt es sich bei dem prominenten Ausfall um Schlager-Urgestein Bernhard Brink. Der beliebte Musiker musste sein Kommen für den bevorstehenden Samstagabend völlig überraschend streichen. Als Grund für das kurzfristige Fernbleiben wird ein dringender privater Termin genannt, über dessen genaue Hintergründe zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch keine weiteren Details an die Öffentlichkeit gedrungen sind.

Für das TV-Publikum und die Fans in der Halle wiegt der Ausfall besonders schwer, da für die Live-Sendung eine musikalische Permiere fest vereinbart war. Bernhard Brink hätte gemeinsam mit der talentierten Sängerin Sonia Liebing das nagelneue Duett "Du kannst es immer noch" zum allerersten Mal live auf einer großen Fernsehbühne präsentieren sollen. Aus dieser mit Spannung erwarteten Premiere wird nun vorerst nichts. Ob und wann die beiden Musiker ihren gemeinsamen Auftritt zu einem späteren Zeitpunkt nachholen werden, steht derzeit noch völlig in den Sternen. Während Sonia Liebing damit auf ihren großen Moment verzichten muss, laufen die Vorbereitungen für das restliche Programm auf Hochtouren.

Zehn Jahre Schlagerbooom: Das Star-Aufgebot in der Westfalenhalle

Trotz des schmerzlichen Ausfalls von Bernhard Brink dürfen sich die Schlagerfans auf ein vollgepacktes und erstklassiges Musikprogramm freuen. Das Format feiert sein zehnjähriges Bestehen unter dem festlichen Motto "10 Jahre Schlagerbooom: Alles funkelt! Alles glitzert!". Seit der allerersten Ausgabe fungiert die geschichtsträchtige Dortmunder Westfalenhalle als feste Heimat der Eurovisions-Show, die regelmäßig namhafte Künstler aus den Bereichen Schlager, Pop und bester Unterhaltung zusammenführt.

Brink wird beim Schlagerbooom fehlen. © Getty Images

Das Aufgebot für den Jubiläumsabend kann sich sehen lassen und bietet hochkarätige Unterhaltung. Mit Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly und Howard Carpendale stehen absolute Ikonen des Genres auf der Bühne. Ebenfalls angekündigt haben sich Publikumslieblinge wie Kerstin Ott sowie die österreichischen Superstars Andreas Gabalier und DJ Ötzi, die die Halle zum Kochen bringen wollen. Für zusätzliche Abwechslung sorgen Pop-Titan Dieter Bohlen, Neunziger-Ikone Blümchen, die Erfolgsband Santiano sowie die Formation Unheilig mit dem Grafen. Um das Publikum neben der Musik auch humoristisch zu unterhalten, ist zudem Kult-Komikerin Cindy aus Marzahn für den einen oder anderen Lacher eingeplant.

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Brisantes Wiedersehen: Helene Fischer reist nach Dortmund

Für den größten emotionalen Höhepunkt des Abends dürfte jedoch ein ganz anderer Gast sorgen. Mit Helene Fischer steht ausgerechnet die frühere Lebensgefährtin von Moderator Florian Silbereisen auf der Gästeliste der Jubiläumsshow. Die Schlagerkönigin reist direkt nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer gigantischen "360° Stadion Tour" nach Dortmund an.

Das Zusammentreffen der beiden Ex-Partner vor laufenden Kameras verspricht stets eine ganz besondere Magie und wird von den Fans mit größter Spannung erwartet. Zuletzt hatte die Ausnahmekünstlerin mit dem berührenden Lied "An meiner Seite", das sie ihrem Ehemann Thomas widmete, für besonders intime und gefühlvolle Augenblicke gesorgt. Das Dortmunder Publikum darf gespannt sein, welche Akzente sie auf der glitzernden Showbühne setzen wird.

Live-Spektakel zur Primetime im Fernsehen und Stream

Die Feierlichkeiten zum runden Show-Jubiläum finden am Samstag, dem 17. Oktober, statt. Übertragen wird die Musiksendung ab 20:15 Uhr live im Hauptabendprogramm im Ersten sowie auf ORF 2. Zudem können Fans das Spektakel zeitgleich im Livestream über die Plattform Joyn verfolgen. Trotz des Fehlens von Bernhard Brink verspricht das hochkarätige Ensemble eine glanzvolle Fernsehnacht der Superlative.