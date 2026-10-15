Victoria Swarovski feiert bei Geheim-Dinner in Wien

Das Mode-Label Falconeri lud zu einem exklusiven Dinner mit Victoria Swarovski in Wien. Der Abend stand ganz im Zeichen italienischer Eleganz, feiner Kaschmirqualitäten und moderner Mode.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Victoria Swarovski begleitet die Marke als Digital Ambassador in Österreich auch in der aktuellen Saison und präsentiert die Handschrift des italienischen Labels, das für hochwertige Materialien steht. Mitten in der österreichischen Bundeshauptstadt versammelten sich zahlreiche Persönlichkeiten aus der Medien-, Fashion- und Kulturszene, um den Abend gemeinsam mit der Moderatorin und der Brand im Wiener Private Members Club Am Hof 8 zu verbringen.

Fanni Schneider und Ferdinand Seebacher © Lisa Leutner

Prominente Gäste aus Kultur und Medien

Unter den Anwesenden befanden sich Sängerin Rose May Alaba, Schauspieler Ferdinand Seebacher, Schauspielerin Fanni Schneider sowie Burgtheater-Ensemblemitglied Safira Robens. Auch bekannte Gesichter der österreichischen Lifestyle-Szene folgten der Einladung, darunter die Influencerinnen Julia Schloss und Raphaela Fuchs, Moderatorin Kimberly Budinsky sowie Leonie Derow.

Rose May Alaba © Lisa Leutner

Persönlicher Rahmen und italienisches Lebensgefühl

"Ich verbinde Falconeri mit Wärme, Eleganz und vor allem mit einem schönen Lebensgefühl. Umso mehr habe ich mich gefreut, heute Abend in Wien so viele tolle Menschen zusammenzubringen und gemeinsam eine besondere Zeit zu verbringen", so Victoria Swarovski. Mit der Veranstaltung setzte Falconeri die Kooperation mit der Markenbotschafterin in einem persönlichen Rahmen fort und verband Mode, Begegnungen und italienische Eleganz.