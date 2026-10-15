Italo-Eleganz
Victoria Swarovski feiert bei Geheim-Dinner in Wien
Victoria Swarovski begleitet die Marke als Digital Ambassador in Österreich auch in der aktuellen Saison und präsentiert die Handschrift des italienischen Labels, das für hochwertige Materialien steht. Mitten in der österreichischen Bundeshauptstadt versammelten sich zahlreiche Persönlichkeiten aus der Medien-, Fashion- und Kulturszene, um den Abend gemeinsam mit der Moderatorin und der Brand im Wiener Private Members Club Am Hof 8 zu verbringen.
Prominente Gäste aus Kultur und Medien
Unter den Anwesenden befanden sich Sängerin Rose May Alaba, Schauspieler Ferdinand Seebacher, Schauspielerin Fanni Schneider sowie Burgtheater-Ensemblemitglied Safira Robens. Auch bekannte Gesichter der österreichischen Lifestyle-Szene folgten der Einladung, darunter die Influencerinnen Julia Schloss und Raphaela Fuchs, Moderatorin Kimberly Budinsky sowie Leonie Derow.
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Persönlicher Rahmen und italienisches Lebensgefühl
"Ich verbinde Falconeri mit Wärme, Eleganz und vor allem mit einem schönen Lebensgefühl. Umso mehr habe ich mich gefreut, heute Abend in Wien so viele tolle Menschen zusammenzubringen und gemeinsam eine besondere Zeit zu verbringen", so Victoria Swarovski. Mit der Veranstaltung setzte Falconeri die Kooperation mit der Markenbotschafterin in einem persönlichen Rahmen fort und verband Mode, Begegnungen und italienische Eleganz.
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