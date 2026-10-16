Hackett bringt Briten-Chic nach Wien

Die Modemarke Hackett hat die Eröffnung ihres neuen Stores in der Seitzergasse 1–3 in der Wiener City gefeiert. Das Event stand ganz im Zeichen britischer Lebensart.

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Mitten im Herzen der Hauptstadt setzt das Label mit der Eröffnung einen weiteren Meilenstein seiner europäischen Expansion. Zur Feier des Anlasses erschien Topmodel David Gandy, Brand Ambassador von Hackett Nº14 Savile Row, um gemeinsam mit zahlreichen Gästen die britische Schneiderkunst und Herrenmode zu würdigen.

Thomas Kirchgrabner und FJ Baur © Andreas Tischler / Vienna Press

Englisches Catering und Garten mitten in Wien

Die britische Raffinesse prägte das gesamte Event vor Ort: Ein Catering mit klassisch englischen Akzenten versorgte die Anwesenden, während ein eigens vor dem Store angelegter englischer Garten als Treffpunkt diente. Für die passende musikalische Untermalung mit britischen Klängen sorgte DJ Max Wanderer. Wien bietet für die Marke aufgrund seines kulturellen Erbes und der Wertschätzung für Qualität den passenden Rahmen.

Peter Windhofer mit Sohn © Andreas Tischler / Vienna Press

Exklusive Linien und individueller Service

Der Standort vereint die Linie Hackett Nº14 Savile Row mit einem Personal-Tailoring-Service. Die Kollektion setzt auf besondere Stoffe, raffinierte Silhouetten sowie Präzision und ist von traditioneller Schneiderkunst inspiriert. Beim Personal-Tailoring stehen Kunden individuelle Anpassungen bei Passform, Stil und Stoffen zur Auswahl. Das Interieur kombiniert Vintage-Stücke aus Antiquitätenmessen mit farbenfrohen Bilderrahmen.

Prominente Gäste bei der Eröffnung

Zahlreiche Vertreter aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft waren beim Opening mit von der Partie. Unter den Gästen zeigten sich neben David Gandy, auch Bariton Clemens Unterreiner, Stargeiger Yury Revich, die Modedesigner Anelia Peschev und Thomas Kirchgrabner. Auch Volleyballprofi Oliver Stamm, Schauspieler Peter Windhofer, Künstler Franz-Josef Baur und Gastronom Luigi Barbaro waren vor Ort.