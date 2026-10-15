Forsthaus: Droht Simone Lugner Blitz-Aus nach Eklat?

Rätselraten und erste Spannungen auf der Kärntner Alm: Während die Promi-Paare nach dem Kennenlernen langsam auftauen, sorgt ausgerechnet Simone Lugner für reichlich Gesprächsstoff.

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Nach dem Ankommen im Forsthaus Rampensau ist vor der ersten Rauswahl: Während die anderen Promis auf der Terrasse feiern, zieht sich Simone Lugner bewusst zurück – eine Geste, die bei den Mitbewohnern gar nicht gut ankommt.

Unwohl im Haus?

Beverly fragt sich offen, ob Simone schlicht introvertiert ist oder sich unwohl fühlt, während Comedian Butti vermutet, sie sei schlicht genervt. Für Mitbewohner Phillip wirkt sie schlicht "eigen", und Teamkollege Rafael nimmt kein Blatt vor den Mund: Wenn er jemanden absägen könnte, wäre es aktuell Simone. Nicht gut angekommen ist bei den Bewohnerinnen, dass Simone Umarmungen zur Begrüßung verweigert hat.

Der Zirkusdirektor als Taktik-Faktor

Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei Simones Team-Partner Alexander Schneller. Der Zirkusdirektor kommt bei allen extrem gut an, kocht Kaffee für die Truppe und sorgt mit Jonglier-Einlagen – sogar mit Gurken und Flaschen – für beste Unterhaltung.

Forsthaus Rampensau © ProsiebenSat1Puls4

Ein Kalkulierter Schachzug

Simone gibt offen zu, dass genau das ihr Plan war: "Er wird gemocht und deswegen wählt uns keiner am Anfang gleich raus."

Sorge vor der Peitsche

Alexander hofft ebenfalls, nicht als Erster gehen zu müssen, sorgt sich aber humorvoll: "Bevor der Zirkusdirektor die Peitsche schwingt, hauen wir ihn aus dem Zelt."

Forsthaus Rampensau © ProsiebenSat1Puls4

Angst vor Rauswurf & schmutzige Spiele

Auch Musikerin Ebru sieht die Felle davonschwimmen. Gemeinsam mit Julia zieht sie sich in die Sauna zurück, weil sie befürchtet, wegen zu vieler gut befreundeter Grüppchen die ersten Sägeblätter zu kassieren. Doch gerettet werden kann man sich noch im Spiel: Bei der Schlammschlacht "Ringe-Reiher, dreckiger Dreier" müssen die Teams rote Ringe im Schlammbecken suchen und knifflige Quizfragen lösen.

"Forsthaus Rampensau“ am Freitag um 20:15 Uhr auf JOYN & ATV