Ski Austria: Star-Beben um Hütter & Co.

Beim Pressebrunch des italienischen Traditionsherstellers Colmar feierten die brandneuen Outfits des Ski Austria Teams ihre offizielle Premiere. Zahlreiche VIPs schauten vorbei.

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Die Vorbereitungen auf den kommenden Weltcup-Winter laufen auf Hochtouren, und auch in Sachen Ausrüstung setzt der heimische Skiverband auf allerhöchste Qualität und modische Akzente. Im Rahmen eines hochkarätig besetzten Pressebrunchs gewährte die italienische Kultmarke Colmar nun erste Einblicke in die neuen Kollektionen für die rot-weiß-roten Athleten. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die hochfunktionalen Outfits, in denen die heimischen Skistars in den kommenden Monaten auf Medaillenjagd gehen werden. Neben den Renn- und Trainingsanzügen wurde auch der emotionale Kampagnenspot erstmals der Öffentlichkeit vorgeführt.

Franz Josef Baur und Lizz Görgl © Andreas Tischler / Vienna Press

Unternehmensleiter Stefano Colombo begrüßte die anwesenden Branchenvertreter und Medienvertreter persönlich. Er betonte die langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit dem österreichischen Skiverband und unterstrich die gemeinsame Philosophie beider Institutionen, die Tradition mit modernster Technologie verbindet.

Eric Wolf, Conny Hütter und Stefano Colombo (rechts) © Andreas Tischler / Vienna Press

Starke Botschaft unter dem Motto "Two Icons. One Passion"

Das zentrale Leitmotiv der neuen Kooperation lautet "Two Icons. One Passion" und bringt die enge Verbindung zwischen dem italienischen Pionier für funktionelle Wintersportmode und der erfolgreichsten Wintersportnation der Welt prägnant auf den Punkt. Der neu präsentierte Kampagnenspot veranschaulicht diesen Schulterschluss auf eindrucksvolle Weise, indem er dynamische Rennszenen mit ästhetischen Aufnahmen alpiner Landschaften kombiniert. Bei der Entwicklung der neuen Team-Looks floss das direkte Feedback der Sportlerinnen und Sportler ein, um optimale Aerodynamik, perfekten Wetterschutz und maximale Bewegungsfreiheit bei extremen Geschwindigkeiten zu gewährleisten.

Clemens Unterreiner und Stefano Bernardin © Andreas Tischler / Vienna Press

Die anwesenden Experten zeigten sich von der Symbiose aus Schnittführung, Materialauswahl und den unverwechselbaren rot-weiß-roten Designelementen überzeugt, die den Athleten im internationalen Teilnehmerfeld eine markante Optik verleihen.

Valerie Huber und Kimberly Budinsky. © Andreas Tischler / Vienna Press

Großes Meet and Greet mit Sportstars und Schauspiel-Elite

Neben der modischen Präsentation bildete ein elitäres Treffen mit prominenten Wintersportlern den Höhepunkt des Vormittags. Allen voran stand Abfahrts-Ass Conny Hütter im Rampenlicht, die sich bestens gelaunt zeigte und die Vorzüge der neuen Kollektion hervorhob. Neben der Spitzenathletin fand sich eine hochkarätige Riege aus Film, Fernsehen und Kultur ein, um den Startschuss für die neue Modesaison zu feiern.

ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek nutzte den Vormittag für fachkundige Gespräche über die sportlichen Perspektiven der kommenden Weltcup-Saison. Auch die Publikumslieblinge Ursula Strauss und Patricia Aulitzky mischten sich unter die Gäste, um die neuen Entwürfe aus nächster Nähe zu begutachten. Komplettiert wurde die illustre Runde durch die gefragte Schauspielerin Valerie Huber, Publikumsliebling Stefano Bernardin sowie Künstler Franz Josef Baur, die sich von den sportlichen Entwürfen und dem neuen Werbefilm gleichermaßen begeistert zeigten.