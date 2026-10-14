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Also doch! Kratky meldet sich zurück

Judith Leopold
von
Ein Mann hält ein Buch mit dem Titel "KRATKY" und darüber steht das Wort "DANKE!" in großen Buchstaben.
© Instagram
Der Ex-Wecker-Moderator ruft dazu auf, ihm Fragen zu stellen.
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Wenige Wochen ist die alt, die Biografie über Robert Kratky. Verfasst hat sie Heike Kossdorff und mit Blick auf die Buchcharts kommt sie sehr gut an bei den Lesenden, ist mittlerweile ein Bestseller.

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Buch sagt alles über ihn

Vor Erscheinen des Wurfs wurde klargestellt: Kratky wird keine Presstermine wahrnehmen, mit dem Buch sei alles über ihn gesagt, so die Ö3-Legende a.D.

Katzen fehlen im Buch

Wir finden es ja immer noch schade, dass er sich nicht über einen großen, wichtigen Teil seines Lebens im Buch geäußert hat. Nämlich, dass er Katzenfan ist. Zumindest auf Insta gewährt Kratky immer wieder Einblick in das Leben seiner Stubentiger.

Buchcover von "Kratky – Die Biografie" mit lachendem Mann auf grauem Hintergrund.
Kratky © Verlag

Aufruf nach Q&A

Nun meldet sich Kratky allerdings doch wieder zu Wort und startet sogar einen Aufruf nach Fragen. Fans sollen beim Q&A mitmachen, aber, das ist die Bedingung, ausschließlich Fragen zum Buch stellen.

Collage mit Bestseller-Regal, Comicfigur und Frage nach einem wöchentlichen Podcast zum Buch.
Kratky © Instagram

Honorar wird gespendet

Nicht besonders verwunderlich, denn Kratky schützt sein Privatleben von jeher und berufliche Neuigkeiten will er auch nicht über diesen Kanal ansprechen. Der erste Fan hat sich schon mal nicht an die Vorgabe gehalten, wie Kratky in einem Slide humorvoll ausführt. Übrigens: Diese Werbemaßnahme kommt nicht ihm zu Gute. Sein Honorar spendet Robert Kratky zur Gänze an den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds"

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