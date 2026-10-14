25 Jahre Gloria Theater: Tränen um Pichowetz!

Das Wiener Gloria Theater feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einer glanzvollen Jubiläumsgala im traditionsreichen Marchfelderhof. Weggefährten, Bühnenstars und das neue Führungsduo erinnerten an Gründer Gerald Pichowetz und blickten zugleich optimistisch in die Zukunft.

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Ein Vierteljahrhundert voller Heiterkeit, Applaus und unvergesslicher Bühnenmomente stand im Mittelpunkt eines festlichen Abends im Marchfelderhof. Was der unvergessene Theatermacher Gerald Pichowetz einst mit großem Mut, Herzblut und unverfälschtem Wiener Schmäh ins Leben rief, hat sich über die Jahrzehnte zu einer unverzichtbaren Institution der Wiener Kulturlandschaft entwickelt.

Seit März 2026 lenken Claudia Rohnefeld als künstlerische Direktorin und Michael Mittermeir als kaufmännischer Leiter die Geschicke des Hauses und führen die große Theatertradition mit frischen Impulsen fort. Im festlichen Rahmen erinnerte Rohnefeld an die bescheidenen Anfänge, legendäre Inszenierungen und an den Gründer selbst. Bei den emotionalen Schilderungen floss so manche Träne im Saal, denn der Geist von Gerald Pichowetz war an diesem Abend für alle spürbar gegenwärtig.

Showprogramm und hochkarätige Gästeschar

Durch den abwechslungsreichen Jubiläumsabend führte Schauspieler Markus Freistätter, der mit pointierter Moderation für beste Stimmung sorgte. Auf der Bühne setzten Andy Lee Lang, Michelle Härle und Georg Hasenzagl musikalische Glanzpunkte und rissen das anwesende Publikum mit schwungvollen Darbietungen mit. Die Gästeliste versammelte das Who-is-Who der heimischen Kunst- und Kulturszene an den festlich gedeckten Tafeln.

Jazz Gitti, Christoph Fälbl und Co. feierten 25 Jahre Gloria Theater. © Conny de Beauclair

Unter den Ehrengästen befanden sich Kabarettist Reinhard Nowak, Sänger und Intendant Werner Auer, Austropop-Urgestein Jazz Gitti, Kabarettist Christoph Fälbl, Entertainer Andreas Steppan sowie die Schauspielerinnen Susanna Hirschler, Adriana Zartl, Dany Sigel und Ulli Fessl.

Kulinarische Spitzenklasse im Marchfelderhof

Auch gastronomisch bot der Abend Höhepunkte auf gewohntem Spitzenniveau, zusammengestellt von Hausherr Peter Großmann. Das Menü startete mit einem feinen Avocado-Mango-Tatar, gefolgt von erlesenen Entenleberpralinen im Kürbiskernmantel und einem klassischen Paradeisercremesüppchen mit frischem Basilikum. Als Hauptgericht servierte die Küche butterzarte Ochsenbackerl auf cremigem Kürbisrisotto, garniert mit glacierten Maroni, Speckfisolen und feinem Portweinsaftl. Den krönenden Abschluss bildete eine gewaltige Nougat-Schoko-Krokanttorte aus der hauseigenen Patisserie, gefüllt mit frischen roten und weißen Weintrauben aus dem Weinviertel.

Michael Mittermeir, Peter Großmann und Claudia Rohnefeld. © Conny de Beauclair

Für die vinophile Untermalung zeichnete Promi-Winzerin Katharina Baumgartner verantwortlich, die ihre feinsten Weinviertler Tropfen ausschenkte. Zwischen humorvollen Anekdoten und berührenden Erinnerungen zeigte das Jubiläum eindrucksvoll, dass das Erbe von Gerald Pichowetz in Floridsdorf kraftvoll weiterlebt.