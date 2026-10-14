Kult-Serie "Akte X" kommt als Remake zurück

Zum Sendestart gibt es allerdings noch keine Angaben.

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Die Streaming-Plattform Disney+ hat weitere Details zum Remake der Mystery-Kultserie "Akte X" bekanntgegeben. Für die Hauptrollen der FBI-Ermittler Dana Scully und Fox Mulder, die im Original von Gillian Anderson und David Duchovny gespielt worden waren, wurde neben Danielle Deadwyler der Brite Himesh Patel ausgewählt, wie Disney+ am Mittwoch mitteilte.

Danielle Deadwyler spielt "Agent Scully" © Getty Images

Produziert wird die Serie von Ryan Coogler. Er war dieses Jahr mit dem Horrorfilm "Blood & Sinners" mehrfach für den Oscar nominiert worden und hatte die Trophäe für das beste Drehbuch gewonnen.

Himesh Patel wird zu "Fox Mulder" © Gareth Cattermole/Getty Images

Die von Chris Carter erfundene Serie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" hatte in den 90er-Jahren Fernsehgeschichte geschrieben. Sie wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und pausierte danach 13 Jahre lang im Fernsehen. Nach einer sechsteiligen Comeback-Staffel 2016 gab es 2018 eine weitere Fortsetzung.

Universum auf eigene Weise erkunden

"Was Chris Carter geschaffen hat, ist einzigartig", wurde Coogler in der Disney+-Erklärung zitiert. Das Remake greife all diejenigen Elemente auf, "die es der Original-Serie erlaubt haben, so viele Menschen zu berühren". Zugleich wollten er und seine Ko-Produzentin Jennifer Yale, die für die Drehbücher verantwortlich ist, "dieses Universum auf unsere eigene Weise ergründen", sagte der Filmemacher. Wann die neue Serie laufen soll, wurde nicht mitgeteilt.