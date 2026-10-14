oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Mega-Fan-Hype

Kult-Serie "Akte X" kommt als Remake zurück

David Duchovny und Gillian Anderson
© Getty Images
Zum Sendestart gibt es allerdings noch keine Angaben.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Streaming-Plattform Disney+ hat weitere Details zum Remake der Mystery-Kultserie "Akte X" bekanntgegeben. Für die Hauptrollen der FBI-Ermittler Dana Scully und Fox Mulder, die im Original von Gillian Anderson und David Duchovny gespielt worden waren, wurde neben Danielle Deadwyler der Brite Himesh Patel ausgewählt, wie Disney+ am Mittwoch mitteilte.

Danielle Deadwyler spielt "Agent Scully"
Danielle Deadwyler spielt "Agent Scully" © Getty Images

Produziert wird die Serie von Ryan Coogler. Er war dieses Jahr mit dem Horrorfilm "Blood & Sinners" mehrfach für den Oscar nominiert worden und hatte die Trophäe für das beste Drehbuch gewonnen.

Himesh Patel wird zu "Fox Mulder"
Himesh Patel wird zu "Fox Mulder" © Gareth Cattermole/Getty Images

Die von Chris Carter erfundene Serie "Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI" hatte in den 90er-Jahren Fernsehgeschichte geschrieben. Sie wurde ab 1993 in neun Staffeln ausgestrahlt und pausierte danach 13 Jahre lang im Fernsehen. Nach einer sechsteiligen Comeback-Staffel 2016 gab es 2018 eine weitere Fortsetzung.

Auch interessant

Serkan & Samira Yavuz vor Liebes-Comeback?

350 Gäste: Kurz feiert drei Tage in der Wüste

Kaulitz-Drama: Panik-Attacken vor der Tour!

Universum auf eigene Weise erkunden

"Was Chris Carter geschaffen hat, ist einzigartig", wurde Coogler in der Disney+-Erklärung zitiert. Das Remake greife all diejenigen Elemente auf, "die es der Original-Serie erlaubt haben, so viele Menschen zu berühren". Zugleich wollten er und seine Ko-Produzentin Jennifer Yale, die für die Drehbücher verantwortlich ist, "dieses Universum auf unsere eigene Weise ergründen", sagte der Filmemacher. Wann die neue Serie laufen soll, wurde nicht mitgeteilt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kult-Regisseur Tarantino feiert Bühnen-Premiere mit "Borat"-Star

Vergewaltigung! Prozess gegen Russell Brand gestartet

Bryan Cranston trauert um seinen "Breaking Bad"-Sohn

Musk-Doku: Baby-Armee & Schweige-Millionen

Collien Fernandes wehrt sich gegen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Brooklyn Beckham: Koch-Video sorgt für Ekel

Liebesgerüchte um J.Lo und Keith Urban

Hunziker über Giulio Berruti: Warum sie ihr Liebesleben schützt

Schräg! Tobey Maguire verheiratet seine Ex-Frau

Superman-Star postet unabsichtlich Nacktfoto