Amira Aly: Nach Komplikationen - Baby muss früher geholt werden

Kurz vor der Geburt ihrer Tochter gibt Moderatorin Amira Aly ein ehrliches Update und spricht über den dringenden Rat ihrer behandelnden Ärzte.

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Die Vorbereitungen auf den Familienzuwachs laufen auf Hochtouren. Im Podcast "Amira +1" sprach Amira Aly über den aktuellen Verlauf ihrer Schwangerschaft und gab Einblicke in die medizinischen Vorsichtsmaßnahmen.

Abgeraten von natürlicher Geburt

Obwohl sich das ungeborene Baby prächtig entwickle, steht für die Mediziner fest, dass bei der Entbindung kein Risiko eingegangen werden darf. Die Moderatorin stellte klar: "Mir wurde strengstens von einer natürlichen Geburt abgeraten."

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Schwere Komplikation aus der Vergangenheit

Der Grund für diese deutliche ärztliche Warnung liegt in einer gefährlichen Erfahrung bei der Entbindung ihres zweiten Sohnes im Jahr 2020. Damals erlitt die Moderatorin eine Uterusruptur, also einen lebensbedrohlichen Riss der Gebärmutter: "Es hatte innerlich geblutet. Das hätte richtig übel ausgehen können, wenn wir uns länger Zeit gelassen hätten." Ihr Sohn musste damals durch einen Not-Kaiserschnitt gerettet werden, und auch ihr erstgeborener Sohn kam bereits per operativem Eingriff auf die Welt.

Geplanter Kaiserschnitt für die Tochter

Wegen der früheren Vorfälle steht der Ablauf für die Geburt der Tochter nun bereits im Vorfeld fest: Die Entbindung wird definitiv wieder über einen Kaiserschnitt erfolgen und früher als geplant laut ärztlichem Rat. Das medizinische Team überwacht die vorhandenen Kaiserschnittnarben intensiv auf Festigkeit und Dicke. Mit diesen strikten Maßnahmen soll verhindert werden, dass Mutter oder Kind während des Vorgangs in Gefahr geraten.

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Warten auf den Geburtstermin

Da die Narbenbildung im Bauchraum kontinuierlich kontrolliert werden muss, lässt sich der exakte Entbindungstermin derzeit noch nicht vorhersagen. Amira Aly befindet sich gegenwärtig im dritten Trimester und damit im neunten Schwangerschaftsmonat. Trotz der gesundheitlichen Vorgeschichte blickt die werdende Mutter zuversichtlich auf die kommenden Tage, an denen ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblicken wird.