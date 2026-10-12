Gedeon Burkhard rastet bei "Promi Big Brother" komplett aus

Bei "Promi Big Brother" kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Christian Lell, Tessa Bergmeier und Kim Virginia Grey. Schließlich griff auch Schauspieler Gedeon Burkhard lautstark ein.

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In der Sat.1-Show "Promi Big Brother" ist die Stimmung zwischen den Kandidaten gekippt. Der ehemalige Fußballer Christian Lell warf Tessa Bergmeier vor, Mitbewohnerin Kim Virginia Grey aufgrund von erzählten Gerüchten voreingenommen gegenüberzustehen. Auslöser war ein Gespräch zu Beginn der Staffel, in dem Tessa gegenüber Christian offen erzählte, was sie über Kim gehört hatte. Während Kim darauf gelassen reagierte, fühlte sich Christian dadurch beeinträchtigt, Kim ohne Vorurteile kennenzulernen. Tessa konterte, dass Personen des öffentlichen Lebens immer mit Gerüchten konfrontiert seien, er sich davon jedoch nicht beeinflussen lassen müsse.

Gedeon Burkhard © Joyn

Schauspieler greift lautstark ein

Bei der Diskussion ließ Christian seine Mitbewohnerin kaum zu Wort kommen, was Tessa und Kim bemängelten. Gedeon Burkhard beobachtete das Geschehen zunächst aus der Entfernung, verlor dann jedoch die Geduld und schaltete sich ein. Er wetterte in Richtung Christian, ob dieser noch ganz dicht sei, da es seit einer halben Stunde nur um ihn gehe, und forderte ihn auf, das Maul zu halten und zuzuhören. Später erklärte Gedeon, er sei zuvor weggegangen, um eine frühere Eskalation zu verhindern. Ihn gestört habe besonders, dass Christian sich lieb darstelle, mit den Frauen aber ganz anders umgehe.

Gedeon Burkhard © Joyn

Vorwürfe nach der Eskalation

Nach dem Streit äußerte sich Tessa deutlich über Christian und erklärte, seine Maske sei komplett gefallen und sie empfinde ihn als hochgradig manipulativ. Kim, die bereits zuvor mit dem Sportler aneinandergeraten war, teilte diese Einschätzung und meinte, seine freundliche Fassade sei gebröckelt. Christian Lell wiederum machte seinem Ärger im Gespräch mit Godfrey Egbon Luft, warf Tessa vor, seinen Charakter infrage zu stellen sowie jedem sachlichen Gespräch auszuweichen, und bezeichnete sie als falsche Schlange.