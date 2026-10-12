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Sex-Flaute im Schlafzimmer: Tara packt im TV aus

Tara Tabitha
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Tara Tabitha und Dennis Lodi nehmen an der siebten Staffel von "Temptation Island VIP" teil. Direkt zum Start packt das Reality-Paar in Griechenland über intime Probleme im Schlafzimmer aus.
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Tara Tabitha und Dennis Lodi stellen sich in Griechenland dem harten Treuetest der siebten Staffel von "Temptation Island VIP", die ab 12. Oktohber immer montags bei RTL+ zu sehen ist. Bereits in der ersten Folge sorgte das Paar mit offenen Worten für Aufsehen. So sprach das Model über eine aktuelle Flaute im gemeinsamen Schlafzimmer. Intime Momente seien derzeit selten und dauerten aus ihrer Sicht zu kurz.

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Kritik an Dennis und Zweifeln

Dennis stört sich an der kurzen Dauer offenbar weniger, während die Situation für Tara sehr unzufriedenstellend ist. "Aktuell läuft es im Schlafzimmer leider nicht so gut. Sehr selten und kurz", so Tara. Neben dem Liebesleben hadert die "Beauty & The Nerd"-Gewinnerin aus dem Jahr 2026 auch mit ihrem Gewicht und hat das Gefühl, von ihrem Freund nicht begehrt zu werden. Zudem kritisierte sie seine "plumpe Art" und fasste das Zusammenspiel nüchtern mit den Worten zusammen, dass dies nicht harmoniere.

Tara mit Freund Dennis Lodi
Tara mit Freund Dennis Lodi © Andreas Tischler / Vienna Press

Vom ersten Eindruck zum Paar

Kennengelernt hatten sich die beiden bei "Kampf der Realitystars", bevor sie Anfang 2025 ihre Beziehung öffentlich machten. Zu Beginn war Tara keineswegs von Dennis überzeugt und warf ihm vor, nur einen Wortschatz von sechs Wörtern zu haben. Auch Dennis hatte anfangs Kritik parat und störte sich an Taras damaliger Haarfarbe. Die Skepsis legte sich jedoch, woraufhin die beiden ein Paar wurden und ihre Liebe nun im Fernsehen testen.

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