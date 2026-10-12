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Trauer-Auktion

Heino trennt sich von Hannelores (†82) Erbe

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Der deutsche Sänger Heino mit seiner Hannelore (†82)
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Der deutsche Sänger Heino versteigert insgesamt 1.200 Erinnerungsstücke aus der Ehe mit seiner 2023 gestorbenen Hannelore.
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Klagenfurt. Der deutsche Sänger Heino versteigert Möbel, 30 Kilogramm Gold- und Silberschmuck, Musikinstrumente, Uhren und seinen Bentley. Insgesamt 1.200 Erinnerungsstücke aus der Ehe mit seiner 2023 gestorbenen Hannelore sollen bei einer Onlineauktion unter den Hammer kommen, wie das Management des Musikers mitteilte.

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"Das war ein Teil unseres Lebens, von dem ich mich hier trenne. Aber bevor es irgendwo verstaubt, gebe ich es doch lieber an Menschen ab, die Freude daran haben", sagte Heino laut Pressemitteilung. So werde auch das aufwendig gefertigte Ehebett angeboten. Der aufgerufene Preis: 2.000 Euro. Die Maßanfertigung aus einer venezianischen Manufaktur stand laut Management rund 20 Jahre in der früheren Villa des Paares in Florida, bevor sie nach Deutschland gebracht wurde.

"Es ist eine außergewöhnliche Sammlung"

"Es ist eine außergewöhnliche Sammlung, die von sechs Jahrzehnten voller Erinnerungen, Reisen und gemeinsamer Erlebnisse erzählt", so das Management. Der 87-jährige Volkssänger, der in Kitzbühel lebt, hatte die Stücke in drei Lastwagen in eine Auktionshalle nach Klagenfurt in Österreich bringen lassen, wo sie katalogisiert wurden. Gebote sind ab sofort möglich. Die Versteigerungen sind für den 18. bis 20. November terminiert.

Unter den persönlichen Gegenständen sind Heinos schwarze Lederstiefel, die er bei seinem Auftritt in der Silvesternacht 2013 am Brandenburger Tor trug. Ein ganz besonderes Stück sei auch Heinos Keyboard, hieß es. Auf dem Instrument habe Heino nahezu alle seine großen Hits einstudiert.

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