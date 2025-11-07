Schnell aufgeräumt: Die Bereiche, die Gästen sofort auffallen

Alles zu oe24VIP
© Getty Images

07.11.25, 12:48
Vorweihnachtszeit heißt Einladungszeit, aber wer hat heutzutage schon die Zeit und die Lust deshalb einen Großputz zu veranstalten? Genau: Niemand! Wir verraten, welche Dinge Gästen sofort auffallen und wie Sie genau dort Ordnung schaffen. 

Die Vorweihnachtszeit ist offiziell eingeläutet, schließlich haben schon die ersten Christkindlmärkte geöffnet. Gerade jetzt kündigt sich gern der ein oder andere Gast für einen Besuch an. Was heißt: Ordnung in den eigenen vier Wänden schaffen. Aber seien wir ehrlich: Wer hat schon die Zeit und Lust, vorher das komplette Haus zu putzen? Niemand. 

Die gute Nachricht: Gäste nehmen gar nicht alles wahr. Sie fokussieren sich meist auf bestimmte Stellen und genau darauf können Sie sich konzentrieren. So sparen Sie Zeit, Nerven und bleiben entspannt. 

© Getty Images

1. Der Eingangsbereich

Der erste Eindruck zählt. Ein unordentlicher Flur mit Jackenstapeln, Schuhbergen und herumliegenden Taschen schreit förmlich: „Hier wohnt das Chaos!“ 

Lesen Sie auch

Tipp: Schuhe ordentlich zusammenstellen, Jacken aufhängen und Staubsaugen. Schon wirkt der Raum einladend und sauber.

2. Wohnzimmer & Sofabereich

Das Wohnzimmer ist das Herzstück jeder Einladung. Sofas voller Kleidung, Kissen auf dem Boden oder Krümel auf dem Couchtisch fallen sofort auf. 

Tipp: Schnell die Kissen aufschütteln, Decken ordentlich falten, Krümel oder Kratzer auf dem Tisch wegwischen.

3. Küche & Essbereich

Selbst, wenn Sie den ganzen Tag gekocht haben, bemerken Gäste vor allem unsaubere Arbeitsflächen und leere Müllbehälter.

Tipp: Spülmaschine ausräumen oder einfach Geschirr stapeln, Arbeitsflächen abwischen und Müll kurz entsorgen. Mehr sehen die wenigsten. 

4. Badezimmer

Ein Klassiker: Gäste gehen immer aufs Klo. Feuchtes Handtuch auf dem Boden, Haarreste oder ein leerer Seifenspender hinterlassen sofort einen schlechten Eindruck. 

Tipp: Handtücher frisch aufhängen, Toilette kurz checken, Seife auffüllen.

5. Allgemeiner Eindruck

Auch wenn das Wohnzimmer blitzblank ist: Kabelsalat und Staub auf Fensterbänken fallen sofort ins Auge.

Tipp: Kabel verstecken, Oberflächen kurz abwischen, Zeitschriften stapeln. Kleine Details machen einen großen Unterschied. 

 

Sie müssen nicht das komplette Haus schrubben, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Fokussieren Sie sich auf die Punkte, die Gästen sofort auffallen.

