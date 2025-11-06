Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken
© Getty Images

Achtung!

Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken

06.11.25, 11:29
Teilen

Nachts ist Ruhe, aber nicht für Ihren Stromzähler! Viele Geräte ziehen auch im Stand-by-Modus heimlich Energie. Welche Geräte Sie nachts besser ausstecken sollten und warum sich das lohnt, lesen Sie hier. 

In der Nacht schläft man friedlich und währenddessen läuft der Stromzähler heimlich weiter. Viele Haushaltsgeräte ziehen auch dann Strom, wenn sie scheinbar „aus“ sind. Diese sogenannten Stand-by-Verbräuche summieren sich über das Jahr hinweg ganz schön, und das völlig ohne Nutzen. Hier kommen die heimlichen Nachtstrom-Diebe, die Sie besser ausstecken sollten.

Kaffeemaschine - kleine Pause, großer Verbrauch

Auch wenn sie morgens zuverlässig den Kaffee liefert, viele Maschinen gönnen sich keinen Feierabend. Vor allem Geräte mit Display oder Uhr ziehen dauerhaft Strom, selbst wenn sie ausgeschaltet sind. Lösung: Ziehen Sie den Stecker oder nutzen Sie eine schaltbare Steckdose. Ihr Kaffee schmeckt am nächsten Morgen trotzdem genauso gut, versprochen.

Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken
© Getty Images

Lesen Sie auch

Wasserkocher - heiß auf Strom

Der Wasserkocher gehört zu den Geräten, die richtig Power brauchen. Was viele nicht wissen: Manche Modelle mit Beleuchtung oder Warmhaltefunktion ziehen Strom, auch wenn sie gar nicht kochen. Tipp: Nach dem letzten Tee des Tages, einfach Stecker aus.

Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken
© Getty Images

Fernseher - Stand-by-Modus frisst still mit

Ja, der kleine rote Punkt unten am Bildschirm bedeutet: Das Gerät ist nicht ganz aus. Fernseher und Soundbars im Stand-by-Modus verbrauchen permanent Energie, um auf die Fernbedienung zu „lauschen“. Wer nachts wirklich Ruhe will - auch für den Stromzähler - sollte hier ebenfalls den Stecker ziehen oder eine Mehrfachsteckdose mit Schalter nutzen.

Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken
© Getty Images

Toaster - unscheinbar, aber dauerhaft bereit

Der Toaster scheint harmlos, schließlich toastet er ja nicht von selbst. Aber Geräte mit Kontrollleuchte oder automatischer Sensorik ziehen dauerhaft minimal Strom. Das klingt nach wenig, summiert sich aber übers Jahr. Ein Handgriff genügt: Ausstecken, und der Toaster darf auch schlafen gehen.

Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken
© Getty Images

Mikrowelle: das Dauer-Display frisst Energie

Das kleine grüne Uhrendisplay mag praktisch sein, aber es läuft rund um die Uhr und verbraucht ständig Strom. Bei älteren Geräten kann das über ein Jahr locker mehrere Kilowattstunden ausmachen. Wer die Uhrzeit ohnehin auf Handy oder Ofen hat, kann getrost den Stecker ziehen.

Heimliche Stromfresser: Diese Geräte sollten Sie nachts unbedingt ausstecken
© Getty Images

Kleiner Aufwand, große Wirkung

Das Problem mit Stand-by-Strom ist, dass man ihn nicht sieht - aber auf der Rechnung merkt. Viele Geräte ziehen zwischen 1 und 10 Watt, und das dauerhaft. Hochgerechnet kostet das im Jahr schnell 100 Euro oder mehr und das nur für Strom, den man gar nicht nutzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden