Kreischalarm um Harry Styles in Wien

Harry-Styles-Mania in Wien. Pop-König erklärt Konzert zur ''Safe Zone''. Doch beim Eintritt droht totales Chaos.

Pop-Hype. 2015 ließ er mit seiner Boyband One Direction 40.000 Fans im Happel-Stadion ausflippen. Heute kommt Harry Styles mit der Solo-Show One Love Tour wieder und sorgt für noch mehr Kreisch­alarm: 60.000 Tickets sind verkauft. Sogar Plätze „ohne Sicht auf die Bühne“. Für satte 100 Euro. Ab 8 Uhr wird das Stadion gestürmt. Bei strengem Reglement (siehe Kasten) heißt es 13 Stunden Warten, denn erst um 21 Uhr zündet der Pop-Schnuckel sein Hit-Feuerwerk.

Sommer-Mix. Vom Opener Daydreaming bis zum Finale Kiwi liefert Styles die nur maginal adaptierte Stadion-Version seiner Stadthallen-Show von 2022. Mit Hauptaugenmerk auf die Grammy-dotierte Hit-CD Harry’s House, die in gleich 58 Ländern auf Platz eins stürmte, gibt’s den passenden Konzert-Mix zum Sommer. Großraumdisco-Feeling (Music for a Sushi Restaurant), ergreifende Balladen (Matilda) und perfekten Pop (As It Was).

Fannähe statt Catwalk: Er hilft auch beim Outing

Sympathisch: Anders als zuletzt P!nk, die ja in einem Dutzend verschiebender Outfits über Wien fegte, verschwitzt Styles heute nur ein einziges Haute-Couture-Teil. Das wechselt er auch für die Zugaben rund um Sign of the Times nicht. Auch die Bühne ist relativ unspektakulär: Pyramidenförmige Licht-Show, großer Screen und ein viereckiger Rundum-Laufsteg.

Safe Zone. Darauf geht er auch auf Fan-Wünsche ein. Hilft bei Anträgen oder – so wie zuletzt in Wien – Outings. Und gibt auch das Konzert-Motto fernab des Rammstein-Aufregers vor: „Dieser Abend ist eine 100%ige Safe Zone. Jeder ist willkommen.“

Geheim. Styles jettete bereits gestern um 15.30 Uhr in Schwechat ein und bezog dann ein nobles City-Quartier. Kurz vor 19 Uhr wurde er beim Stadtbummel mit einer unbekannten Schönheit von einigen Fans entdeckt. Autogramme und Selfies jedoch Fehlanzeige.