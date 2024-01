New England Patriots trennen sich nach 24 Jahren von Rekord-Coach Bill Belichick

Seit Wochen wurde darüber spekuliert, nun ist es fix: Die New England Patriots trennen sich nach 24 Jahren von Trainer-Legende Bill Belichick.

24 Jahre, 296 Siege, 6 Super-Bowl-Titel. Bill Belichick hat mit den New Enlgand Patriots nahezu alle Rekorde gebrochen, die ein Trainer brechen kann. Doch nach zwei Pleite-Jahren ist Schluss damit.

NFL-Klub entlässt Super-Bowl-Erflogscoach

Kündigungs-Welle bei den NFL-Coaches beginnt

Am Donnerstag soll es ein abschließendes Treffen mit Klub-Besitzer Robert Kraft geben, in dem das Aus endgültig besiegelt wird, das berichten mehrere Experten aus den USA.

Bellichick ist New England

Bereits seit mehreren Wochen wurde über das Ende der Ära spekuliert. Der 71-Jährige hatte ab 2000 das Sagen in New England. Hat die jahrelang überlegene Franchise aufgebaut. Mit Star-Quarterback und Wegbegleiter Tom Brady holte er sagenhafte sechs Super-Bowl-Titel und machte die Patriots damit in Eigenregie zum Rekordmeister.

Bei der bitteren Niederlage zum Abschluss der zweiten Pleiten-Saison in Folge mit vier Siegen und 13 Niederlagen ahnten die Fans schon, was nun besiegelt ist. Im Stadion hielten mehrere Fans Schilder hoch, in denen sie sich bei der lebenden Legende verabschiedeten und bedankten.

Seit mehreren Jahren war er nicht nur der Head Coach, sondern auch der Sportdirektor bei den Patriots. Folglich steht für das Team jetzt ein großer Umbruch bevor. Neben der Suche nach einem neuen Cheftrainer muss auch ein Sportdirektor gefunden werden, der das Team neu aufbaut.

Nachfolger aus den eigenen Reihen?

Das Rennen um die Nachfolge dürfte wohl zu einem Zweikampf werden. Ersten Meldungen zufolge soll Linebacker-Coach Jerod Mayo die besten Chancen haben das Erbe von Belichick anzutreten.

Doch auch ein ehemaliger Patriots-Spieler gilt als aussichtsreicher Kandidat. Mike Vrabel, der erst am Dienstag von den Tennessee Titans entlassen wurde, kennt die Franchise. Von 2001 bis 2008 spielte er unter Belichick. Von 2018 bis zum Ende der heurigen Saison trainierte er die Titans und bewies dort, dass er auch als Coach das Sieger-Gen hat.