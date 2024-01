Kündigungs-Welle bei den NFL-Coaches beginnt

Am ersten nach dem letzten Spieltag der NFL beginnt das große Köpferollen. Einige Trainer werden in den nächsten Tagen ihren Job verlieren.

Während sich 14 Teams in der besten Football-Liga der Welt auf die Play-offs vorbereiten, beginnt bei den restlichen 18 Franchises die Saisonanalyse. Jährlich folgen am Black Monday und in den Wochen danach Entlassungen und personelle Veränderungen.

So verrückt, wie die Saison verlaufen ist, so wild kann sich heuer auch das Trainer-Karussell drehen. Die Los Angeles Chargers, Carolina Panthers und Las Vegas Raiders haben sich schon während der Saison von ihren Trainern getrennt.

Den Anfang machten, wie zu erwarten war, die Atlanta Falcons. Nach einer weiteren erolglosen Saison und einem Debakel zum Abschluss gegen Erzrivale New Orleans Saints, zog man die Reißleine und trennte sich von Arthur Smith nach drei Jahren.

Vier Ären könnten enden

Seit Wochen wird spekuliert, dass Bill Belichick nächste Saison nicht mehr Trainer der New England Patriots sein wird. Nach 23 Jahren und 6 Super-Bowl Titeln ist das wohl die größte Veränderung. Doch Belichick denkt noch lange nicht an die wohlverdiente Pension. Der 71-Jährige möchte noch den ewigen Rekord von Don Shula mit den meisten Siegen als NFL-Coach brechen. Dafür fehlen Belichick, der 302 Mal erfolgreich den Platz verlassen konnte, noch 26 Erfolge. Die komplette NFC South, die Washington Commanders und die Los Angeles Chargers sollen bereits Interesse an dem Kult-Trainer bekundet haben.

Doch diese Ära ist nicht die einzige, die vor dem Ende steht. Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte, dass Chiefs-Mastermind Andy Reid nach der Saison seine Karriere beenden könnte. Nach 13 Jahren mit einem Titelgewinn mit den Philadelphia Eagles und 10 Jahren und 2 Super-Bowl-Triumphen mit den Kansas City Chiefs könnte nach den heurigen Play-offs tatsächlich Schluss sein.

Pete Carroll (l.) und Mike Tomlin sind seit über 15 Jahren beim selben Verein tätig. Aber wie lange noch? © Getty ×

Mit MIke Tomlin (Pittsburgh Steelers seit 2007) und Pete Carroll (Seattle Seahawks seit 2008) können auch noch zwei weitere der fünf längstdienendsten NFL-Trainer 2024 auf Jobsuche gehen. Obwohl Tomlin noch kein einziges Jahr bei den Steelers mit einer negativen Bilanz abgeschlossen hat, dürften die Verantwortlichen der Steelers über Veränderung nachdenken.

Tomlin soll Entwicklung bremsen

Einen radikalen Neuaufbau des Rekord-Champions soll ausgerechnet der Chef-Trainer in den letzten Jahren verhindert haben, jedoch verliert man immer mehr den Anschluss an die Spitzenteams der Liga.

Anders ist die Situation bei Carroll. Der 72-Jährige ist derzeit der älteste Chef-Coach der NFL, jedoch schaffte er es in den vier Jahren nur zwei Mal in die Play-offs, wo jeweils im Achtelfinale Endstation war. Zu wenig für die Vorstellung der Klub-Bosse.

Liste der NFL-Chef-Trainer Trainer (Verein) Im Amt seit Bilanz Jobsicherheit Jonathan Gannon (Arizona Cardinals) 2023 4:13 Nicht abgesichert Arthur Smith (Atlanta Falcons) 2021 21:30 ENTLASSEN

John Harbaugh (Baltimore Ravens) 2008 171:108 Sicher Sean McDermott (Buffalo Bills) 2017 77:46 Sicher Chris Tabor (Carolina Panthers/Interims-Coach) 2023 1:4 Kaum Chancen

Matt Eberflus (Chicago Bears) 2022 10:24 Vor dem Aus

Zac Taylor (Cincinnati Bengals) 2019 42:46:1 Sicher Kevin Stefansky (Cleveland Browns) 2020 38:31 Sicher Mike McCarthy (Dallas Cowboys) 2020 43:27 Job wackelt

Sean Payton (Denver Broncos) 2023 8:9 Sicher Dan Campbell (Detroit Lions) 2021 24:26:1 Sicher Matt LaFleur (Green Bay Packers) 2019 58:30 Sicher

DeMeco Ryans (Houston Texans) 2023 10:7 Sicher

Shane Steichen (Indianapolis Colts) 2023 9:8 Sicher

Doug Pederson (Jacksonville Jaguars) 2022 19:17 Sehr gut

Antonio Pierce (Las Vegas Raiders/Interims-Coach) 2023 5:4 Gute Chancen

Andy Reid (Kansas City Chiefs) 2013 140:58 Rücktritt?

Giff Smith (Los Angeles Chargers/Interims-Coach) 2023 0:3 Kaum Chancen Sean McVay (Los Angeles Rams) 2017 77:48 Sicher Mike McDaniel (Miami Dolphins) 2022 20:15 Sicher

Kevin O'Connell (Minnesota Vikings) 2022 20:15 Gute Chancen

Bill Belichick (New England Patriots) 2000 296:132 Vor dem Aus Dennis Allen (New Orleans Saints) 2022 16:18 Job wackelt

Brian Daboll (New York Giants) 2022 16:19 Nicht abgesichert Robert Saleh (New York Jets) 2021 18:33 Nicht abgesichert Nick Sirianni (Philadelphia Eagles) 2021 36:19 Sicher

Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) 2007 181:109 Nicht abgesichert Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) 2017 70:54 Sicher

Pete Carroll (Seattle Seahawks) 2008 138:98 Nicht abgesichert Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers) 2022 17:18 Nicht abgesichert Mike Vrabel (Tennessee Titans) 2018 56:48 Job wackelt

Ron Rivera (Washington Commanders) 2020 26:41:1 Vor dem Aus

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.



Erste Kandidaten werden gehandelt

Doch wo ein Posten frei wird, kommt jemand nach. Das Rennen um die besten Trainer beginnt bereits jetzt und in den US-Medien kursieren schon interessante Namen.

Allen voran Jim Harbaugh. Von 2011 bis 2014 hatte der Bruder von Ravens-Coach John das Sagen bei den San Francisco 49ers. Er führte die Goldgräber sogar in den Super Bowl, doch dann kam der große Krach und das vorläufige Ende seiner NFL-Karriere. Seitdem coached er die Michigan Wolverines, die er heuer auch in das Finale der College-Football-Meisterschaft geführt hat. Im Vorfeld soll Harbaugh auch einen neun Agenten engagiert haben. Ein klares Indiz für sein Comeback in der NFL.

Ein weiterer aussichtsreicher Kandidat ist Ben Johnson, der als Offensive Coordinator in Detroit mitverantwortlich für die Wiederauferstehung der Lions ist.

Rooney Rule tritt bei Kandidatensuche in Kraft

Die Ernennung des neuen Head Coaches ist in der NFL mit strengen Regeln verbunden, wodurch die Ernennung des neuen Cheftrainers Wochen dauert. Denn alle Teams sind laut der so genannten "Rooney Rule" dazu verpflichtet mindestens zwei Bewerber für den vakanten Posten zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.

Einer davon muss einer Minderheit (Afro-Amerikaner, asiatische Herkunft etc.) angehören. So will die Liga aktiv gegen Rassismus vorgehen. Mit Antonio Pierce, Interims-Coach bei den Las Vegas Raiders, hat derzeit ein dunkelheutiger Anwärter sehr gute Chancen auch den Zuschlag zu erhalten.