Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 31.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Vernünftiger und ernsthafter ist gut, aber achtsam, nicht verletzend!

Vernünftiger und ernsthafter ist gut, aber achtsam, nicht verletzend! Beruf: Konzentration auf das Naheliegende, das muss zuerst erledigt werden!

Konzentration auf das Naheliegende, das muss zuerst erledigt werden! Fitness:Lieber etwas langsamer und konzentriert, um Kräfte nicht zu vergeuden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wenn Sie etwas gefühlvoller sind, fallen Sie bestimmt angenehm auf.

Wenn Sie etwas gefühlvoller sind, fallen Sie bestimmt angenehm auf. Beruf: Packen Sie hilfreich mit an, statt nur an Ihre Interessen zu denken!

Packen Sie hilfreich mit an, statt nur an Ihre Interessen zu denken! Fitness:Sehr viel Energie. Mit Teamgeist schaffen Sie aber sicher noch mehr.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Unruhe und Missverständnisse. Ruhe bewahren und vernünftig zuhören!

Unruhe und Missverständnisse. Ruhe bewahren und vernünftig zuhören! Beruf: Rechthaberei führt nur zu Streit. Lenken Sie doch verständnisvoll ein!

Rechthaberei führt nur zu Streit. Lenken Sie doch verständnisvoll ein! Fitness:Möglichst gelassen! Sie sollten sich heute mehr Entspannung gönnen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Vernunft ist das Gebot des Tages. Also keine emotionellen Aktionen!

Vernunft ist das Gebot des Tages. Also keine emotionellen Aktionen! Beruf: Lassen Sie persönliche Prioritäten los und handeln Sie pflichtbewusst!

Lassen Sie persönliche Prioritäten los und handeln Sie pflichtbewusst! Fitness:Ein wenig entschleunigen, mehr Zeit zum Nachdenken und Reden nehmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Vernünftig, aber nicht zu cool! Respekt und Empathie sind wichtig.

Vernünftig, aber nicht zu cool! Respekt und Empathie sind wichtig. Beruf: Keine gute Idee, heute das große Wort zu führen. Zurückhaltender!

Keine gute Idee, heute das große Wort zu führen. Zurückhaltender! Fitness:Ernähren Sie sich wieder einmal ein wenig bewusster und gesünder!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wenn Sie respektvoll zuhören, lassen sich Probleme vernünftig lösen.

Wenn Sie respektvoll zuhören, lassen sich Probleme vernünftig lösen. Beruf: Stimmen Sie sich mit anderen ab, statt sich kämpferisch zu geben!

Stimmen Sie sich mit anderen ab, statt sich kämpferisch zu geben! Fitness:Sie sind heute sehr empfindlich. Kontrolliert und vorsichtig vorgehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer pragmatisch denkt, hat es leichter. Nur nicht zu gefühlsbetont!

Wer pragmatisch denkt, hat es leichter. Nur nicht zu gefühlsbetont! Beruf: Guter Tag für administrative Belange. Kontrollieren Sie alles genau!

Guter Tag für administrative Belange. Kontrollieren Sie alles genau! Fitness:Legen Sie mit Kuren, Diäten und anderen Gesundheitsmaßnahmen los!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nicht zu zielstrebig! Etwas vernünftiger und auch mehr Respektabstand!

Nicht zu zielstrebig! Etwas vernünftiger und auch mehr Respektabstand! Beruf: Nutzen Sie diesen Tag für klärende Gespräche! Sachlich und geduldig!

Nutzen Sie diesen Tag für klärende Gespräche! Sachlich und geduldig! Fitness: Alles, das erhöhte Konzentration erfordert, sollten Sie lieber vertagen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Legen Sie lieber eine Nachdenkpause ein und halten Sie mehr Abstand!

Legen Sie lieber eine Nachdenkpause ein und halten Sie mehr Abstand! Beruf: Diskussionen sind nur sinnvoll, wenn Sie ruhig und sachlich bleiben.

Diskussionen sind nur sinnvoll, wenn Sie ruhig und sachlich bleiben. Fitness:Sammeln Sie sich erst einmal, um hektische Aktivitäten zu vermeiden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn Sie wollen, dass man auf Sie hört, müssen auch Sie gut zuhören.

Wenn Sie wollen, dass man auf Sie hört, müssen auch Sie gut zuhören. Beruf: Sorgen Sie mit Geduld und strategischem Geschick für Ruhe und Ordnung!

Sorgen Sie mit Geduld und strategischem Geschick für Ruhe und Ordnung! Fitness:Packen Sie weniger an und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Heute ist großes Fingerspitzengefühl nötig. Also nicht zu ungeduldig!

Heute ist großes Fingerspitzengefühl nötig. Also nicht zu ungeduldig! Beruf: Was ist wirklich nötig und hilfreich? Da heißt es heute mit anpacken.

Was ist wirklich nötig und hilfreich? Da heißt es heute mit anpacken. Fitness:Mehr Zeit für Reinigung, Körperpflege und gesunde Ernährung einplanen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Heute ist es wichtig, vernünftig zu bleiben und überlegt zu reagieren.

Heute ist es wichtig, vernünftig zu bleiben und überlegt zu reagieren. Beruf: Widmen Sie sich Ihren Finanzen, verwenden Sie mehr Sorgfalt darauf!

Widmen Sie sich Ihren Finanzen, verwenden Sie mehr Sorgfalt darauf! Fitness:Sie brauchen sicher mehr Ruhe. Schalten Sie lieber einen Gang zurück!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.