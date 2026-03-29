Herzig! Salzburger Influencerin und Bundesliga-Star frisch verliebt

Die Salzburger Influencerin Vanessa Mariposa und der deutsche Fußball-Profi Tom Krauß machen es offiziell. Nach monatlichem Kennenlernen sprechen die beiden nun erstmals über ihr gemeinsames Glück.

Jetzt ist es raus: Die 33-jährige Vanessa Mariposa und der elf Jahre jüngere Bundesliga-Spieler Tom Krauß vom 1. FC Köln sind offiziell ein Paar. Die beiden geben nun erste Einblicke in ihre Beziehung, nachdem sie sich bereits seit einigen Monaten kennen. Details über den genauen Zeitpunkt oder den Ort ihres ersten Treffens behalten die Salzburgerin und der Kicker jedoch für sich, da ihnen ihre Privatsphäre besonders wichtig ist.

Support im Kölner Stadion

Die Influencerin, die unter anderem durch "Das Sommerhaus der Stars" bekannt wurde, zeigt sich als loyale Partnerin. Obwohl sie betont, nicht speziell ein Fan des 1. FC Köln zu sein, steht sie voll hinter ihrem Freund. "Ich bin definitiv der größte Fan meines Freundes", stellt sie klar. Für sie gehe es vor allem darum, Krauß zu unterstützen – völlig egal, bei welchem Verein er gerade unter Vertrag steht.

Fokus auf gemeinsame Zeit

Dass sie diese Unterstützung ernst meint, beweist sie durch regelmäßige Besuche bei seinen Spielen. Mariposa hat nach eigenen Angaben schon oft im Stadion mitgefiebert und freue sich jedes Mal, ihn vor Ort anzufeuern. Trotz ihrer gefüllten Terminkalender legt das Paar großen Wert auf sogenannte Quality-Time. Laut der Influencerin nehmen sich beide bewusst Zeit füreinander und genießen die gemeinsamen Momente intensiv.