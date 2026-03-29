Das sollten Sie in der Woche vom 30. März bis 5. April laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 30.03. - 05.04.
Montag - 30. März 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Der Magen ist an Jungfrauentagen besonders empfindlich. Überwinterte Kübelpflanzen umtopfen und gießen. Wenn möglich, keine Darmspiegelung an Jungfrau.
Dienstag – 31. März 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Gymnastik für einen flachen Bauch. Guter Zeitpunkt, um Balkon- und Zimmerpflanzen umzutopfen, aber nicht schneiden. Rote Säfte verbessern das Blutbild.
Mittwoch – 01. April 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Damit die Haare gesund bleiben, müssen sie ab und zu geschnitten werden. An Jungfrauentagen geschnittene Haare wachsen schnell wieder nach und behalten Fülle und Glanz.
Donnerstag – 02. April 2026
- Vollmond
- Waage
Heute viel Gemüse essen. Fette Speisen sollten allerdings heute und morgen vermieden werden. Viel Bewegung und Treppensteigen hält fit.
Freitag – 03. April 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Heute ist ein guter Tag für Mani- und Pediküre, das stärkt die Nägel. Am Nachmittag möglichst viel Wasser und Tee trinken.
Samstag – 04. April 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Sammeln Sie beim Osterspaziergang frische Kräuter. Viel trinken am Nachmittag unterstützt die Nierentätigkeit. Bei Bauchschmerzen lieber weniger Eier essen.
Sonntag – 05. April 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
An Sonntagen sollte man keine Heilkräuter einlagern. Kalte Sitzflächen begünstigen eine Blasenentzündung. Mit Grün unterstützen Sie die Tage bis Mittwoch.