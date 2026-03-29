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Das sollten Sie in der Woche vom 30. März bis 5. April laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 14

Das sollten Sie in der Woche vom 30. März bis 5. April laut Mondkalender tun

29.03.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 30.03. - 05.04.

Montag - 30. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Der Magen ist an Jungfrauentagen besonders empfindlich. Überwinterte Kübelpflanzen umtopfen und gießen. Wenn möglich, keine Darmspiegelung an Jungfrau.

Dienstag – 31. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Gymnastik für einen flachen Bauch. Guter Zeitpunkt, um Balkon- und Zimmerpflanzen umzutopfen, aber nicht schneiden. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Mittwoch – 01. April 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Damit die Haare gesund bleiben, müssen sie ab und zu geschnitten werden. An Jungfrauentagen geschnittene Haare wachsen schnell wieder nach und behalten Fülle und Glanz.

Donnerstag – 02. April 2026

  • Vollmond
  • Waage

Heute viel Gemüse essen. Fette Speisen sollten allerdings heute und morgen vermieden werden. Viel Bewegung und Treppensteigen hält fit.

Freitag – 03. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Heute ist ein guter Tag für Mani- und Pediküre, das stärkt die Nägel. Am Nachmittag möglichst viel Wasser und Tee trinken.

Samstag – 04. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Sammeln Sie beim Osterspaziergang frische Kräuter. Viel trinken am Nachmittag unterstützt die Nierentätigkeit. Bei Bauchschmerzen lieber weniger Eier essen.

Sonntag – 05. April 2026

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

An Sonntagen sollte man keine Heilkräuter einlagern. Kalte Sitzflächen begünstigen eine Blasenentzündung. Mit Grün unterstützen Sie die Tage bis Mittwoch.

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