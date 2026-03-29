Das sollten Sie in der Woche vom 30. März bis 5. April laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 30.03. - 05.04.

Montag - 30. März 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Der Magen ist an Jungfrauentagen besonders empfindlich. Überwinterte Kübelpflanzen umtopfen und gießen. Wenn möglich, keine Darmspiegelung an Jungfrau.

Dienstag – 31. März 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Gymnastik für einen flachen Bauch. Guter Zeitpunkt, um Balkon- und Zimmerpflanzen umzutopfen, aber nicht schneiden. Rote Säfte verbessern das Blutbild.

Mittwoch – 01. April 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Damit die Haare gesund bleiben, müssen sie ab und zu geschnitten werden. An Jungfrauentagen geschnittene Haare wachsen schnell wieder nach und behalten Fülle und Glanz.

Donnerstag – 02. April 2026

Vollmond

Waage

Heute viel Gemüse essen. Fette Speisen sollten allerdings heute und morgen vermieden werden. Viel Bewegung und Treppensteigen hält fit.

Freitag – 03. April 2026

Mond nimmt ab

Waage

Heute ist ein guter Tag für Mani- und Pediküre, das stärkt die Nägel. Am Nachmittag möglichst viel Wasser und Tee trinken.

Samstag – 04. April 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

Sammeln Sie beim Osterspaziergang frische Kräuter. Viel trinken am Nachmittag unterstützt die Nierentätigkeit. Bei Bauchschmerzen lieber weniger Eier essen.

Sonntag – 05. April 2026

Mond nimmt ab

Skorpion

An Sonntagen sollte man keine Heilkräuter einlagern. Kalte Sitzflächen begünstigen eine Blasenentzündung. Mit Grün unterstützen Sie die Tage bis Mittwoch.