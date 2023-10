Verurteiler Mörder (75) sticht Österreicher in München nieder

Ein 75-Jähriger soll in einem Münchner Männerwohnheim einen anderen Bewohner mehrfach in den Rücken gestochen haben. Das Opfer stammt aus Österreich und wurde schwer verletzt.

Der mutmaßliche Täter konnte noch am Montag in der Unterkunft festgenommen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte, aus Österreich stammende Opfer ins Krankenhaus. Laut Polizei schwebte der Mann am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr.

Verdächtiger saß schon wegen Mordes

Der Tatverdächtige ist der Polizei bekannt. Der Deutsche habe wegen Mordes im Gefängnis gesessen und sei vor einigen Jahren freigekommen, sagte ein Polizeisprecher. Warum der Senior den anderen Mann, der ebenfalls in der Unterkunft wohnte, angegriffen hatte, blieb zunächst unklar. Der Attacke soll aber ein Streit vorausgegangen sein.

Gegen den 75-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.