Nach Messer-Attacke in Fast-Food-Lokal: Verdächtiger (17) schweigt

Ein Streit unter Jugendlichen hat Freitagabend für einen 16-Jährigen im Krankenhaus geendet. Der 17-jährige Verdächtige ist in Haft und ist nicht geständig.

Ein 17-Jähriger soll ihm während der Auseinandersetzung in einer Fast Food-Filiale im oststeirischen Feldbach mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde per Hubschrauber in das LKH Graz gebracht. Der Verdächtige bestreitet den Messerstich. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt, hieß es seitens der Polizei.

Kriminalisten des LKA-Steiermark führten gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Feldbach die Ermittlungen. Die Tatwaffe konnte dabei nach wie vor nicht sichergestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine gerichtsmedizinische Gutachtenerstellung (Opfer und Verdächtiger), sowie weiterführende Ermittlungen an, wie die Polizei berichtet. Der festgenommene Minderjährige ist zum Vorwurf, das Opfer mit einem Messer schwer verletzt zu haben, nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 17-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Die beiden Burschen waren gegen 18.30 Uhr in dem Lokal in Streit geraten. Plötzlich soll der 17-jährige Oststeirer ein Messer gezückt und dem 16-jährigen in der Südoststeiermark lebenden Slowenen in den Bauch gestochen haben. Dann machte sich der mutmaßliche Täter davon, doch aufgrund von Aussagen des Opfers sowie von Zeugen wurde der Verdächtige rasch ausgeforscht. Er wurde an seinem Wohnort festgenommen.