Linz plant PKw-Videoüberwachung

Einfahrtsverbot am Hauptplatz soll ab 2024 per Video kontrolliert werden

Linz. Weil die autofreie Innenstadt in Wien praktisch nur möglich ist, wenn es eine Videoüberwachung gibt, hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach jahrelanger Wartezeit jetzt endlich einen Gesetzesentwurf in den Nationalrat eingebracht, der dieses Videoüberwachung demnächst ermöglichen soll. Und das will Linz auch gleich für sich selbst nützen.



Linzer Hauptplatz wird bald video-überwacht



Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) begrüßt diese Novelle der Straßenverkehrsordnung und erklärt gleich, wofür er die neue Möglichkeit einsetzen will: „Nach Verkehrsfreigabe der Westringbrücke im Herbst 2024 soll ja der Hauptplatz vom KfZ-Durchzugsverkehr befreut werden. Um diesen wirklich vom Verkehr zu entlasten, wäre die elektronische Kontrolle enorm wichtig. Die Polizei kann sich domit auf ihre Kernaufgaben konzentrieren.“



Datenschutzbedenken seien ausgeräumt worden, dadurch würde künftig auch die elektronische Kontrolle von nächtlichen Durchfahrtsverboten an anderen Straßenzügen von Linz möglich. „Eine rasche Umsetzung dieses neuen Gesetzes würde Linz enorm weiterhelfen“, hofft Hajart auf Tempo im Bund.

Eines sei – im Gegensatz zur Wiener City – aber fix: „Eine City-Maut ist weiterhin kein Thema für Linz.“