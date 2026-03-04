28.3.2026 - 3.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (28.3. - 3.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Bis Montag steht Venus noch in Ihrem Zeichen. Dann sollte sich die Vernunft durchgesetzt haben. Denn dann wird es Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen.
- Gesundheit: Legen Sie diese Woche lieber den Schongang ein und muten Sie sich vor allem ab Mittwoch weniger zu!
- Beruf: Stecken Sie mit Ihren Ansprüchen etwas zurück! Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Venus steht ab Dienstag in Ihrem Zeichen und gibt der Liebe enormen Auftrieb. Zeit für Singles, aktiv zu werden. Also ausgehen und Augen offen halten!
- Gesundheit: Unter der freundlichen Venus blühen Sie voll auf. Ein neues Styling tut Ihrer Lebensfreude auch gut.
- Beruf: Denken Sie bei Ihren Plänen auch an die Wünsche anderer und einigen Sie sich kooperativ!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Etwas unruhige Tage bis Dienstag. Hören Sie auf zu diskutieren und kommen Sie Ihrem Gegenüber entgegen, dann läuft es ab Mittwoch wieder viel besser!
- Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihr Wohlbefinden und schonen Sie Ihre Nerven! Neuer Energieschub ab Mittwoch.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Anliegen und Aufgaben bis Mittwoch; auch in finanziellen Fragen!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Halten Sie von Mittwoch bis Freitag ein bisschen mehr Abstand, dann kann endlich wieder mehr Ruhe einkehren. Neue Chancen für Singles zeigen sich auch.
- Gesundheit: Ihr Wohlbefinden wird sich jetzt nach und nach wieder stabilisieren. Gedulden Sie sich bis Freitag!
- Beruf: Gehen Sie entweder sehr kompromissbereit in Verhandlungen oder warten Sie bis nächste Woche!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Steigen Sie jetzt lieber auf die Bremse, bevor Sie sich Probleme einhandeln. Venus verordnet Ihnen eine Nachdenkpause und empfiehlt Respektabstand.
- Gesundheit: Nehmen Sie sich jetzt lieber mehr Zeit für Ihre Schönheitspflege und stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl!
- Beruf: Prüfen Sie Ihre Aktivitäten auf Wirtschaftlichkeit, gehen Sie kein finanzielles Risiko ein!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Wahrscheinlich sind Sie schon ab Montag wieder sehr begehrt. Es liegt jetzt an Ihnen, wieder etwas zugänglicher zu werden und mehr Nähe zuzulassen.
- Gesundheit: Die freundliche Stier-Venus tut Ihrer Attraktivität gut. Wichtigstes Gebot aber: Schach dem Stress!
- Beruf: Der Dienstag nach Ostern ist ein sehr guter Tag, um sich in finanziellen Fragen zu einigen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Ab Dienstag kehrt wieder mehr Ruhe in Ihr Liebesleben ein. Es sollte Ihnen nun endlich klar sein, wo Sie gut aufgehoben sind, Nehmen Sie es dankbar an!
- Gesundheit: Nachdem sich jetzt wieder mehr Harmonie einstellt, finden Sie auch Ihr inneres Gleichgewicht wieder.
- Beruf: Von Mittwoch bis Freitag kommen Sie sehr gut an. Gute Tage für Vorsprachen und Bewerbungen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Es wär klug, schon ab dem Wochenende etwas mehr Abstand zu halten, um Grenzüberschreitungen zu vermeiden. Hören Sie besser auf die Stimme der Vernunft!
- Gesundheit: Schränken Sie Ihre Aktivitäten lieber etwas ein und gehen Sie mit Ihren Energien viel sorgsamer um!
- Beruf: In finanziellen Belangen ist Vorsicht geboten. Es wäre klug, Abstrichen in kauf zu nehmen.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Man braucht Klarheit und Sie tun gut daran, sich loyal zu zeigen. Sonst müssen Sie damit rechnen, dass man Grenzen zieht, die Ihnen gar nicht behagen.
- Gesundheit: Lustiges Wochenende, dann viel Stress bis Dienstag. Ab Mittwoch kommt es darauf an, Maß zu halten.
- Beruf: Wenn Sie die Interessen anderer ignorieren, könnte man auch Ihren Ansprüchen Grenzen setzen.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Die Dürre-Phase ist überstanden, der Liebefrühling kann sich endlich entfalten. Nur nicht zu ungeduldig. Seien Sie von Mittwoch bis Freitag toleranter!
- Gesundheit: Venus unterstreicht ab Dienstag Ihre Attraktivität und somit blüht auch Ihr Selbstvertrauen wieder auf.
- Beruf: Venus kündigt auch finanziellen Aufwind an. Verhandeln Sie diesbezüglich schon am Dienstag!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Achten Sie unter der Stier-Venus ab Dienstag sehr genau auf die Grenzen anderer. Nutzen Sie Ihre Chancen bis Freitag, sich freundlich zu arrangieren!
- Gesundheit: Es wird Zeit, Ihr Tempo zu drosseln und sich viel mehr Zeit für genießerische Mußestunden zu nehmen.
- Beruf: Richten Sie jetzt Ihre Hauptaugenmerk auf Ihre Finanzen und einigen Sie sich bis Freitag!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Vernunft sollte jetzt in Beziehungsfragen das letzte Wort haben. Auch Singles sollten darauf achten, bei wem Sie sich verlässlich aufgehoben fühlen.
- Gesundheit: Genießen statt hetzen ist die Devise der Woche. Nehmen Sie sich viel Zeit für Ihre Schönheitspflege!
- Beruf: Sicherheit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit haben Priorität. Daher keine Spekulationen!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90