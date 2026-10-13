Erneuter Krebs-Schock für Lola Weippert

Moderatorin und Influencerin Lola Weippert muss sich erneut einer beunruhigenden medizinischen Abklärung unterziehen.

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Star-Moderatorin Lola Weippert sprach in einem aktuellen Video auf ihrem Social-Media-Kanal über ihren aktuellen Gesundheitszustand. Nachdem sie bereits in der Vergangenheit mit einem Tumor in der linken Brust konfrontiert war, gibt es nun einen erneuten Befund: Diesmal wurde eine Veränderung im rechten Brustgewebe festgestellt. Die anstehenden medizinischen Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Klarheit über die genaue Beschaffenheit bringen.

Ob der neu entdeckte Tumor gutartig ist, bleibt derzeit noch Gegenstand der laufenden Diagnostik. Ein konkretes Ergebnis der Gewebeprobe liegt bislang noch nicht vor. Dennoch entschied sich Weippert bewusst für den Schritt an die Öffentlichkeit, um das Bewusstsein für regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei Frauen zu schärfen.

Bei einer Untersuchung wurde ein neues Gewächs in der rechten Brust diagnostiziert, das genaue Ergebnis der Untersuchung steht derzeit noch aus. Es handelt sich um den zweiten Tumor-Befund nach einem früheren Vorfall im linken Gewebe.

Entwarnung nach erster Biopsie 2024

Bereits im August 2024 hatte Lola Weippert ihre Community erstmals über einen Knoten in ihrer linken Brust informiert. Damals herrschte wochenlang Ungewissheit darüber, ob die Zellwucherung gut- oder bösartig sei. Die Erleichterung folgte schließlich im September 2024: Eine Biopsie brachte damals den erlösenden Befund, dass es sich um einen rein gutartigen Tumor handelte.

In ihrem aktuellen Video schildert sie die Situation nun mit folgenden Worten: "Ich möchte heute was ganz Persönliches mit euch teilen, weil bei mir wurde ja zuvor schon mal ein gutartiger Tumor in der Brust diagnostiziert und jetzt wurde auch in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden". Die Hoffnung auf einen ähnlich glimpflichen Ausgang wie im Vorjahr ist groß, wenngleich die nervliche Belastung spürbar bleibt.

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"Bitte hört auf euren Körper"

Das Hauptanliegen ihres Videos liegt in der Prävention. Lola Weippert betonte mit Nachdruck, dass Frauen jegliche Veränderungen am eigenen Körper keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen sollten. Eine frühe ärztliche Abklärung im Spital oder bei der Gynäkologin könne im Ernstfall entscheidend sein.

"Bitte wartet nicht zu lange und vor allem ignoriert es auch nicht, weil wenn sich irgendwas anders anfühlt, lasst es bitte checken", richtete sie einen eindringlichen Appell an ihre Followerinnen. Zu dem Beitrag verfasste sie zudem die unmissverständliche Botschaft: "Bitte hört auf euren Körper".

Zudem mahnte Weippert an, dass das Thema Brustkrebsvorsorge und Gesundheitsbewusstsein nicht nur im Rahmen zeitlich begrenzter Kampagnen im Fokus stehen dürfe. "Es sollte immer Thema sein, auf sich selbst zu achten, kann nämlich mit ganz kleinen alltäglichen Veränderungen beginnen." Für die anstehenden Untersuchungsergebnisse bleibt nun zu hoffen, dass sich die Sorgen der beliebten Moderatorin rasch in neuerliche Entwarnung auflösen.