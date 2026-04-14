TV-Star Lola Weippert ist wieder Single

Für TV-Moderatorin Lola Weippert beginnt das Jahr 2026 mit einem herben Rückschlag. Die 30-Jährige verkündete nun offiziell die Trennung von ihrem Partner. Doch damit nicht genug: Privat und beruflich scheint gerade alles ins Wanken zu geraten.

Lola Weippert ist derzeit wieder Single, nachdem ihr Partner die Beziehung beendet hat. Die traurigen Neuigkeiten machte die Moderatorin in ihrem Podcast "Schön laut" öffentlich, den sie gemeinsam mit Vanessa Mai führt. In der aktuellen Folge schildert die 30-Jährige ihre Gefühlslage und spricht von einem kompletten Zusammenbruch ihrer bisherigen Lebensumstände.

"Alles zusammengebrochen"

Weippert beschreibt ihre aktuelle Situation drastisch. Bei ihr sei „privat und beruflich Zeug zusammengebrochen“, womit sie niemals gerechnet hätte. Zuvor hatte sie bereits einen weiteren schweren Einschnitt erlebt: Ihre langjährige Managerin beendete überraschend die Zusammenarbeit, was sie sogar dazu zwang, ihre Weltreise abzubrechen.

Ende der Beziehung

Kurz nach ihrer Rückkehr folgte die private Hiobsbotschaft: Ihr Partner, mit dem sie seit März 2025 liiert war, trennte sich von ihr. Die Trennung kam für sie zwar nicht völlig aus dem Nichts, dennoch zeigt sie sich enttäuscht. Ihr Ex habe als Grund angegeben, dass ihm „alles zu viel“ geworden sei.

Besonders emotional wird die Moderatorin, wenn sie über Beziehungen spricht. Ihr ernüchterndes Fazit: Viele Männer wollten starke Frauen, kämen aber oft nicht damit klar, wenn sie tatsächlich eine an ihrer Seite haben. Damit steht für Lola Weippert fest: Nach einem Jahr voller Rückschläge beginnt für sie jetzt ein kompletter Neustart.