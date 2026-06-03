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"Let's Dance": Geheime Flirts & Nackt-Orgien

Lets Dance Show
© RTL / Stefan Gregorowius
Hinter den Kulissen der beliebten Familien-Show geht es ordentlich zur Sache.
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RTL-Dauerbrenner "Lets Dance" wurde in den vergangenen Jahren von einer netten Familienshow zur Kuppelbörse! Vielleicht beginnt alles mit den heißen Kostümen, viel nackter Haut und Tänzen voller Leidenschaft. Doch echte Verbindungen entstehen vor allem durch die intensive gemeinsame Zeit. Niemand erlebt die Höhen und Tiefen der Live-Shows so unmittelbar wie der eigene Tanzpartner auf dem Parkett. Rebecca Mir und Massimo Sinató oder Christina Luft und Luca Hänni - schon öfter wurde aus einem Flirt die große Liebe und Tanzpaare zu echten Partnern.

Pikante Vorwürfe

Besonders abseits des regulären TV-Studios, während der alljährlichen Live-Tournee durch Deutschland, soll die Stimmung der Tanz-Profis regelmäßig überkochen. Nach Informationen der BILD-Zeitung geht es bei den gemeinsamen Hotelaufenthalten der Crew mitunter extrem wild zu.

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Die Jury der Tanzshow, Gonzáles, Mabuse und Llambi © RTL / Stefan Gregorowius

Diese Dinge sollen sich ereignet haben

  • Exzessive Feiern: Während der Tour-Stopps sollen in den Hotels laut Insidern sogar regelrechte Orgien gefeiert worden sein.
  • Nackte Tatsachen: Eine namentlich nicht genannte, prominente Profitänzerin soll im Rahmen dieser Partys nachts halb nackt und schlafwandelnd von einem Hoteldirektor im Flur entdeckt worden sein.

Die diesjährige Staffel ist vorbei, doch wir können uns schon auf nächstes Jahr freuen!

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