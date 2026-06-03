Schlagerstar (83) überrascht mit neuer Liebe

Frank Schöbel denkt noch lange nicht an die Bühnenpension. Auch in seinem Privatleben weht ein frischer Wind.

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Er denkt gar nicht an den Ruhestand: DDR-Schlagerlegende Frank Schöbel rockt auch mit 83 Jahren noch die Bühne – und seinen Garten im Berliner Osten. Bei einem Rundgang durch sein grünes Paradies sprach der Sänger gegenüber "Die Aktuelle" überraschend offen über seine berühmten Fische, eine funktionierende Patchwork-Familie und sein großes Liebesgeheimnis.

Ein fleißiger Gärtner und die Hommage im Teich

Irgendwo im Berliner Osten kreischt eine Motorsäge. Wer hier an einen Handwerker aus der Nachbarschaft glaubt, der irrt sich gewaltig: Es ist Frank Schöbel höchstpersönlich. Der gebürtige Leipziger, der seit mehr als sechs Jahrzehnten im Rampenlicht steht, zeigt auch im hohen Alter keine Spur von Müdigkeit. Neben der Musik gehört sein Herz vor allem dem heimischen Garten.

Beim Rundgang durch sein grünes Reich plaudert der Entertainer nicht nur über den Mondkalender, sondern sorgt auch für eine handfeste Überraschung für seine Fans. Im Gespräch mit der Zeitschrift verriet Schöbel, dass er seinen beiden Koi-Karpfen ganz besondere Namen gegeben hat: "Heino und Hannelore" – eine liebevolle Hommage an seinen Sängerkollegen und dessen verstorbene Ehefrau.

Das Liebesleben bleibt ein Geheimnis

Während seine Kois gesellig im Teich schwimmen, hält der 83-Jährige sein eigenes Beziehungsleben lieber im Verborgenen. Auf die Frage, ob es denn wieder eine neue Frau an seiner Seite gebe, antwortete der charmante Musiker knapp, aber bestimmt: "Die gibt es – aber das bleibt privat!"

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Patchwork-Idylle

Mehr Details waren dem Sänger nicht zu entlocken. Wesentlich gesprächiger zeigt er sich hingegen beim Thema Familie. Mit seiner Ex-Partnerin Aurora Lacasa (79), mit der er einst privat wie beruflich große Erfolge feierte, verbindet ihn nach wie vor ein herzliches Verhältnis. Die gelebte Patchwork-Idylle führte die beiden zuletzt am Weihnachtsabend bei einer der gemeinsamen Töchter in Dresden zusammen. Besonders stolz ist der Opa wohl auch auf seine Enkelin, die das musikalische Talent geerbt haben dürfte und Geige spielt.