Hanna Weig im "Playboy": Jason Derulo & Single-Leben

Fashion-Model und Influencerin Hanna Weig zieht für die Juli-Ausgabe des PLAYBOY blank. Die 30-Jährige verrät im exklusiven Interview, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für ihr allererstes Aktshooting war.

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Social-Media-Star Hanna Weig ziert das Cover der neuen Juli-Ausgabe des Männermagazins PLAYBOY. Mit ihren ästhetischen Nacktaufnahmen möchte die gebürtige Bayerin ein persönliches Zeichen für die Liebe von Frauen zum eigenen Körper setzen. Für das Model, das seit 2017 erfolgreich im Fashion-Bereich auf Instagram aktiv ist, ging mit den Fotos ein langgehegter Traum in Erfüllung.

Hanna Weig © Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Juli 2026

Stärke und Reife mit 30

Obwohl ein Aktshooting für das renommierte Magazin schon lange auf ihrer persönlichen Bucketlist stand, sei für sie erst jetzt mit 30 Jahren der perfekte Moment gekommen. Früher hätte sie sich diesen großen Schritt in der Öffentlichkeit nicht getraut.

Über ihr neues Selbstbewusstsein

"Man sollte seinen Körper lieben und verehren, er ist unser Hab und Gut", sagt die 30-Jährige. "Ich möchte mit dem Shooting zeigen, dass man als Frau zum eigenen Körper stehen und sich freizügig zeigen darf. Das zeigt Stärke und Selbstwertgefühl. Jetzt mit 30 fühle ich mich zu hundert Prozent als Frau. Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin beruflich da, wo ich hinwollte."

Hanna Weig © Philip la Pepa für PLAYBOY Deutschland Juli 2026

Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de/coverstars/hanna-weig-juli-2026

Weig spricht auch über...

ihre Beziehung zu US-Superstar Jason Derulo: "Er hat mich auf Instagram angeschrieben und mich immer wieder eingeladen, aber ich habe anfangs ganz oft abgesagt. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben und wirklich nicht lockergelassen, sodass ich mir irgendwann dachte, okay, ich mache das. Ich bin Single, ich will Spaß haben, ich gehe jetzt mit ihm aus. Und dann haben wir uns auf Ibiza getroffen. Er ist ein super sympathischer Typ, die Chemie zwischen uns hat total gestimmt. Wir haben uns dann rund ein Jahr lang regelmäßig fast alle zwei Wochen gesehen. Aber obwohl ich ein bisschen verliebt war – und ich glaube, er war es auch – war für mich schnell klar, dass er nicht der Mann ist, den ich mir an meiner Seite wünsche. Er ist ein Superstar, macht jeden Tag Party, hat keinen Alltag – und ich wünsche mir noch mehr Kinder und kann mir auch vorstellen, nochmal zu heiraten. Nach einem Jahr habe ich das also beendet und wollte Platz machen, um einen richtigen Partner an meiner Seite zu finden."

… ihre jüngste Beziehung zu einem Justizvollzugsbeamten: "Wir waren ein Jahr zusammen, aber auch das ist inzwischen vorbei. Nach Jason hatte ich mir jemand Bodenständigeren gewünscht und mich da in etwas verrannt. Ich glaube, ich fand es aufregend, dass er das komplette Gegenteil von Jason war. Aber wenn ein Mann mein Leben nicht einfacher macht, mir nichts abnimmt, sondern ich mich um ihn wie um ein zweites Kind kümmern muss, dann bleibe ich lieber Single."

All das und noch viel mehr sagt Hanna Weig in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY.