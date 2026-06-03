Achtung Hitze! Diese Haustier-Helfer helfen!

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Wenn die Temperaturen steigen, kommen nicht nur wir ins Schwitzen. Auch Hunde, Katzen, Kaninchen und andere Haustiere brauchen im Hochsommer dringend Abkühlung.

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Sommer, Sonne, Hitzestress: Was für uns nach Freibad und Eis klingt, kann für Haustiere schnell richtig anstrengend werden. Hunde hecheln, Katzen suchen kühle Fliesen, Kleintiere brauchen Schatten und frisches Wasser – und wir Menschen fragen uns: Was hilft wirklich?

Die gute Nachricht: Es gibt praktische Produkte, die den Haustier-Alltag bei hohen Temperaturen leichter machen. Vom faltbaren Hundepool über selbstkühlende Matten bis zum Trinkbrunnen ist alles dabei, was Fellnasen, Samtpfoten und kleine Mitbewohner im Sommer entspannter durch den Tag bringt. Wir haben Sommer-Helfer gesammelt, die praktisch, bezahlbar und ziemlich clever sind.

Plansch-Alarm im Garten mit einem Hundepool

Wenn der Hund bei Hitze am liebsten direkt in den Wassernapf springen würde, ist ein eigener Pool die deutlich bessere Idee. Der faltbare Hundepool von Lozzzyo* ist für große und kleine Hunde gedacht, besteht aus Anti-Rutsch-PVC und lässt sich im Outdoor-Bereich perfekt einsetzen. Praktisch: Nach der Abkühlung ist das Planschbecken schnell gereinigt und wieder verstaut. Preislich macht der Pool ebenfalls Laune: Statt 36,29 Euro kostet er aktuell 29,14 Euro – das sind 20 Prozent Rabatt. Da sagen wir: Pfoten rein ins kühle Nass!

Lozzzyo Hundepool 120 x 30 cm – für 29,14 statt 36,29 Euro bei Amazon* © Lozzzyo

Kleine Matte, große Wirkung: Nobleza Kühlmatte

Manchmal braucht es gar keine Wasser-Action, sondern einfach nur einen angenehm kühlen Platz zum Hinlegen. Die selbstkühlende Nobleza-Kühlmatte* ist mit Gelauflagen ausgestattet, für Hunde und Katzen geeignet und kommt in verschiedenen Größen. Gerade kleinere Hunde, Welpen oder Katzen können sich darauf schnell ein kühles Päuschen gönnen. Die Matte ist unkompliziert, platzsparend und ideal für heiße Tage. Aktuell kostet sie 15,42 statt 20,16 Euro – das macht 24 Prozent Rabatt.

Nobleza Kühlmatte für Hunde und Katzen, 50 x 40 cm – für 15,42 statt 20,16 Euro bei Amazon* © Nobleza

Runde Sache für Katze und Hund: PETTOM Kühlmatte

Wer es etwas gemütlicher und runder mag, könnte bei der PETTOM Kühlmatte* landen. Die runde Kühldecke hat einen Durchmesser von 57 Zentimetern und ist für Katzen und Hunde gedacht. Sie besteht aus kratzfestem 210D-Oxford-Material und arbeitet selbstkühlend – ideal für Haustiere, die ihre Sommer-Lounge gern etwas robuster haben. Besonders praktisch ist die runde Form für Katzen, die sich gern einrollen, oder kleine Hunde, die einen festen Lieblingsplatz brauchen.

PETTOM Kühlmatte für Katze und Hund, Ø 57 cm – für 23,59 Euro bei Amazon* © PETTOM

Kühles Lieblingsplätzchen: COZY KISS kühlender Sofaüberzug

Katzen und Hunde haben ein Talent dafür, ausgerechnet den besten Platz im Haus zu erobern. Mit dem kühlenden Sofaüberzug von COZY KISS* wird daraus wenigstens ein sinnvoller Sommer-Spot. Die Auflage misst 70 x 120 Zentimeter, ist waschbar, flüssigkeitsdicht und kann auch als Autositzschoner genutzt werden. Perfekt für alle, die Couch, Auto und Fellnase gleichzeitig schützen wollen.

COZY KISS kühlender Sofaüberzug 70 x 120 cm – für 17,14 Euro bei Amazon* © COZY KISS

XXL-Abkühlung mit Komfort: COZY KISS orthopädisches Hundebett

Große Hunde brauchen im Sommer nicht nur Abkühlung, sondern auch richtig Platz. Das kühlende orthopädische Hundebett von COZY KISS* ist mit 122 x 81 x 19 Zentimetern auf XXL-Hunde ausgelegt und kombiniert ein ergonomisches Hundesofa mit Eierkisten-Schaumstoff. Dazu kommen ein abnehmbarer, waschbarer Bezug und eine wasserdichte Ausführung. Das klingt nach Sommer-Luxus für Vierbeiner, die gern ausgestreckt dösen und dabei nicht direkt ins Schwitzen kommen sollen.

COZY KISS kühlendes orthopädisches Hundebett XXL – für 80,66 Euro bei Amazon* © COZY KISS

Cool für Kleintiere: PeSandy Kühlplatte

Nicht nur Hunde und Katzen leiden unter Hitze. Auch Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen und andere kleine Haustiere brauchen im Sommer besondere Aufmerksamkeit. Das Kühlkissen von PeSandy* ist Kühlplatte für Kleintiere gedacht und misst 30 x 20 Zentimeter. Damit können sich kleine Fellfreunde gezielt auf eine kühlere Fläche zurückziehen, ohne dass gleich der ganze Käfig umgebaut werden muss.

PeSandy Kühlkissen für Kaninchen, Hamster und Kleintiere, 30 x 20 cm – für 17,12 Euro bei Amazon* © PeSandy

Genug trinken ist wichtig: PETKIT CYBERTAIL Trinkbrunnen

Bei Hitze ist frisches Wasser Pflicht – und ein Trinkbrunnen kann helfen, trinkfaule Katzen oder kleine Hunde öfter zum Napf zu locken. Der PETKIT CYBERTAIL Trinkbrunnen* fasst 1,85 Liter, besitzt ein LED-Licht und arbeitet mit nur 25 dB extrem leise. Praktisch ist außerdem die Wasserstandsanzeige, denn im Sommer sollte der Napf wirklich nie leer sein. Aktuell kostet der Brunnen 23,38 statt 40,33 Euro – satte 42 Prozent Rabatt.

PETKIT CYBERTAIL Katzen-Trinkbrunnen 1,85 l – für 23,38 statt 40,33 Euro bei Amazon* © PETKIT

Sonnenschutz mit Wau-Faktor: Die Hunde-Baseballmütze

Ja, eine Hundemütze klingt erst einmal nach Sommer-Gag. Doch bei Spaziergängen in praller Sonne kann ein leichter Sonnenschutz für manche Hunde durchaus sinnvoll sein – vor allem, wenn Augen und Kopf stärker geschützt werden sollen. Die Hunde-Baseballmütze von Symphonyw* ist verstellbar, als Sommer-Sonnenschutzhut gedacht und hat Ohrlöcher, damit der Look nicht zur Geduldsprobe wird. Der Preis liegt bei 9,06 statt 11,09 Euro, also 18 Prozent Rabatt.

Symphonyw Hunde-Baseballmütze mit Ohrlöchern – für 9,06 statt 11,09 Euro bei Amazon* © Symphonyw

Halsband mit Frische-Kick: Das Kühlhalsband für Hunde

Wenn beim Gassigehen die Sonne knallt, kann ein kühlendes Halsband ein praktischer Zusatz sein. Das Kühlhalsband von DIELOVEHUA* misst 35 x 11 Zentimeter und ist als kühlendes Hundehalstuch für den Sommer gedacht. Es sitzt direkt am Halsbereich und kann dort für einen angenehmeren Frische-Effekt sorgen. Für 5,99 Euro ist das Kühlhalsband ein kleiner Sommer-Helfer mit großem Nutzen.

DIELOVEHUA Kühlhalsband für Hunde, 35 x 11 cm – für 5,99 Euro bei Amazon* © DIELOVEHUA

Hitze bei Haustieren: Darauf sollten Sie im Hochsommer achten

Bei Sommerhitze gilt: Haustiere brauchen nicht nur ein nettes Extra, sondern echte Entlastung. Hunde sollten in den heißen Mittagsstunden möglichst nicht lange spazieren gehen. Besser sind kurze Runden am frühen Morgen oder späten Abend. Asphalt kann sich extrem aufheizen – wer unsicher ist, macht den Handtest: Ist der Boden für die eigene Hand zu heiß, ist er auch für Hundepfoten kein Spaß.

Katzen suchen sich oft selbst kühlere Plätze, trotzdem sollten Fenster, Schattenbereiche und frisches Wasser immer mitgedacht werden. Trinkbrunnen können helfen, wenn die Samtpfote sonst eher wenig trinkt. Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen oder Hamster dürfen niemals in direkter Sonne stehen. Käfige brauchen Schatten, gute Belüftung und kühle Rückzugsorte. Besonders wichtig: Tiere niemals im Auto lassen – auch nicht "nur kurz". Im Sommer wird daraus viel schneller ein lebensgefährlicher Backofen, als viele denken.

Fazit: Immer schön cool bleiben

Ob Hundepool, Kühlmatte, Trinkbrunnen oder Sonnenschutz: Die richtigen Produkte können Haustieren den Sommer deutlich angenehmer machen. Sie sind praktische Helfer gegen Hitzestress. Wer seinen Vierbeiner oder kleinen Mitbewohner gut durch heiße Tage bringen will, setzt auf eine Mischung aus Abkühlung, Ruhe und gesundem Menschenverstand. Dann bleibt der Sommer für alle entspannt.

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