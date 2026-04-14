Comedian bricht Schweigen: Thorsten Sträter macht schwere Diagnose öffentlich

Große Sorge um Thorsten Sträter: Nach wochenlangen Spekulationen erklärt der Publikumsliebling nun selbst, warum er plötzlich von der Bildfläche verschwunden ist. Der Grund dafür ist ernst und trifft Fans völlig unerwartet.

Fans des Kabarettisten Torsten Sträter haben endlich Gewissheit über seinen Gesundheitszustand. Nachdem der 59-Jährige bereits im Jänner zahlreiche Termine seiner Tour „Mach mal das große Licht an“ für den Zeitraum von Jänner bis März 2026 absagen musste, meldete er sich nun mit einem persönlichen Statement auf seiner Homepage zu Wort. Die bisher nur vage als „Erkrankung“ bezeichnete Ursache hat nun einen Namen: Sträter leidet an einem Tumor.

Verschiebung der April-Termine

In seiner Nachricht kündigt der Komiker an, dass auch die geplanten Auftritte im April verschoben werden müssen. Er wolle die Spekulationen der letzten Monate beenden. „Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor“, erklärt Sträter offen. Seine Probleme seien rein physischer Natur.

Behandlung läuft schon seit Wochen

Der Entertainer befindet sich bereits seit einiger Zeit in ärztlicher Betreuung. Laut eigenen Angaben wird er „sehr engmaschig und kompetent“ behandelt. Wie genau die Diagnose aussieht, hält er jedoch bewusst geheim und bittet um Respekt für seine Privatsphäre.

Rückkehr im Mai geplant

Trotz der schweren Diagnose gibt es einen Lichtblick für die österreichischen Fans und alle anderen Ticketbesitzer. „Im Mai sieht“s schon ganz anders aus. Da werden wir uns sehen, und darauf freue ich mich sehr„, schreibt er. Sträter bittet jedoch um Verständnis, dass die Shows im Mai aus Erholungsgründen eventuell etwas kürzer ausfallen könnten. Er sei froh, die bisherige Behandlung gut vertragen zu haben, auch wenn er mit Humor anmerkt: “Wenn man davon absieht, dass mir mein kompletter Bart auf den Pullover rieselte.„

Fans warten auf Rückkehr

Wegen der intensiven Behandlung musste Sträter zahlreiche Shows absagen. Gleichzeitig erklärt er, warum es zuletzt so ruhig um ihn war: Bei einer solchen Erkrankung habe man schlicht keinen Kopf für andere Dinge. Wie es weitergeht, ist aktuell unklar, doch seine Fans hoffen auf ein baldiges Comeback.