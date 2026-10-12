Kuss & Rosen! Anna-Carina Woitschack zeigt ihren neuen Freund

Mit einem überraschenden Kuss auf der Konzertbühne in Dessau hat Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack ihre neue Beziehung vor den Augen der Fans offiziell gemacht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Große Emotionen im Rampenlicht: Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack nutzte ihr Jubiläumskonzert in Dessau für eine große Überraschung. Während ihres Auftritts betrat plötzlich ein bislang unbekannter Mann die Bühne, überreichte der Musikerin einen riesigen Strauß roter Rosen und küsste sie vor den Augen des Publikums.

Ihr seid die Ersten

Danach machte die Sängerin aus ihren Gefühlen kein Geheimnis mehr und rief den Zuschauern im Saal laut dem Portal Schlagerpuls zu: "Jetzt ist es raus!" Anschließend wandte sie sich an die Menge: "Ihr seid die Ersten! Ich bin wieder sehr, sehr glücklich!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Identität bleibt geheim

Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, behielt die Musikerin trotz des Kusses vorerst für sich. Nach dem Konzert teilte Anna-Carina Woitschack mehrere Eindrücke des Abends auf ihrem Instagram-Profil:

Sie zeigte stolz Aufnahmen des großen roten Rosenstraußes.

Zu den Bildern verfasste sie die Botschaft: "All that really matters is love".

Sie versah ihre Beiträge mit den Worten "iloveu" und Hashtags wie #happygirl und #inlove.

Anna-Carina Woitschack © Instagram

Unerwartetes Liebes-Comeback

Die Liebeserklärung kommt für viele Beobachter überraschend, da Anna-Carina Woitschack noch im Sommer betont hatte, als Single glücklich durchs Leben zu gehen. Umso größer war das Staunen der Fangemeinde, als der romantische Rosenkavalier unvermittelt im Scheinwerferlicht auftauchte. Mit den neuen Bildern und dem ehrlichen Bühnengeständnis blickt die Schlagersängerin nun optimistisch in ihre private Zukunft.