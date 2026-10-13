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"Wie Teebeutel"

Daniela Katzenberger nach Schamlippen-OP: Das waren die Gründe

Daniela Katzenberger
© Getty Images
Kultblondine Daniela Katzenberger hat sich einer Schamlippenstraffung unterzogen. Die TV-Bekanntheit spricht gewohnt offen über die Gründe für den Eingriff und die schmerzhafte Erholungsphase.
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Daniela Katzenberger hat sich nach einer Gewichtsabnahme den Schamlippen unterzogen. Nach einem Gewichtsverlust von rund elf Kilo durch intensiven Kraftsport ab dem Sommer 2023 bemerkte die Kultblondine Veränderungen an ihrem Intimbereich. Sie beschrieb den Zustand gegenüber der "Bild"-Zeitung mit den Worten: "Aus meinen Schamlippen war komplett die Luft raus, wie bei einem platten Reifen!" Zudem ergänzte sie: "Das waren keine Lippen mehr, sondern nur noch Lappen!"

Besonders beim Sport auf dem Trampolin störte sie die Veränderung, da sie das Gefühl hatte, dass diese "nachwippen, wie so ein alter Teebeutel". Für sie war die Veränderung eine Kombination aus Gewichtsverlust und Alterungsprozess, da man beim Abnehmen überall an Gewicht verliert.

Daniela Katzenberger
Daniela Katzenberger © RTL II/Endemol Shine

Operation in Köln und Schmerzen

Anfang März ließ sich der TV-Star bei Ärztin Sonja Kästner in Köln operieren. Die Kosten für den Eingriff lagen bei 3000 Euro. Katzenberger kommentierte die Entscheidung so: "Handtasche kaufen oder Schamlippen straffen. Ich hab mich für meine Lippen entschieden, weil es mich gestört hat."

Die Folgen des Eingriffs bemerkte sie während eines Familienurlaubs auf einem Campingplatz am Gardasee. Dort sei sie "zwischen Zelten und Wohnmobilen herumgehumpelt". Vor allem die Toilettengänge bereiteten ihr erhebliche Probleme. Katzenberger erklärte dazu: "Ich bin beim Pipimachen jedes Mal zehn Tode gestorben, weil das durch die Narbe so weh tat." Zum Auftakt der neuen Staffel ihrer Reality-Show geht es um diesen Campingurlaub und ihren Kampf mit den Schmerzen nach der Intim-OP.

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Ab Freitag, 23. Oktober, ist Daniela Katzenberger mit neuen Folgen ihrer Reality-Show "Daniela Katzenberger" bei VOX und auf RTL+ zu sehen.

Botschaft an andere Frauen

Trotz der Schmerzen bereut Katzenberger die Entscheidung nicht. Sie möchte anderen Frauen Mut machen, offener über ihren Intimbereich zu sprechen: "Ich fühle mich gerade wie eine Vagina-Verfechterin, jetzt bin ich eine Pussy-Patriotin." Auch ihr Ehemann Lucas Cordalis sieht das Ergebnis. Katzenberger meinte dazu: "Klar sehen die nur ich und Lucas, aber das sind immerhin schon zwei Menschen, für die es sich lohnt, gut auszusehen."

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