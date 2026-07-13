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"Glückwunsch zur Schwangerschaft!" Lola Weippert überrascht mit News

Eine lachende Frau steht im Garten und hält ihre Hand auf ihren Bauch.
© Instagram
Die Moderatorin überrascht ihre Fans mit einer deutlichen Ansage und einem Bild auf Instagram.
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Moderatorin Lola Weippert überrascht ihre Fans im Netz mit einem Posting, das sie titelt: "Glückwunsch zur Schwangerschaft!" Dazu ist sie zu sehen, wie sie ihre Arme um ihren Bauch schlingt. Doch es steckt was anderes dahinter, als man zuerst vermuten würde.

Unbedachte Aussagen

"Glückwunsch zur Schwangerschaft!" – ein Satz, der in den sozialen Medien und im Alltag allzu schnell und unbedacht ausgesprochen wird. Doch die Realität hinter einer vermeintlichen Babykugel sieht für Millionen Frauen ganz anders aus.

Die schonungslose Antwort von Lola Weippert bringt das Problem auf den Punkt und macht auf ein Problem aufmerksam: "Danke! Mein Baby heißt heute Endometriose. Oder Blähbauch. Je nach Tagesform."

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Chronische Krankheiten statt Babyglück

Mit diesem ehrlichen Statement soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass optische Veränderungen des Körpers vielfältige und oft schmerzhafte Ursachen haben können. Ein kleiner Bauch ist kein automatischer Indikator für Nachwuchs.

Hinter einer gerundeten Körpermitte können ganz andere Faktoren stecken:

  • Krankheiten: Die chronische und oft extrem schmerzhafte Erkrankung Endometriose führt bei Betroffenen regelmäßig zu massiven Schwellungen des Unterleibs, dem sogenannten "Endo-Belly".
  • Körperfunktionen: Einfache Verdauungsprozesse, hormonelle Schwankungen oder die Einnahme von Medikamenten verändern den Körper ganz natürlich.
  • Stille Trauer: Besonders tragisch sind solche Kommentare für Frauen, die unter einem unerfüllten Kinderwunsch leiden oder eine stille Fehlgeburt verkraften müssen.

Im Netz gibt es für die Moderatorin und ihr deutliches Postin viel Zuspruch.

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