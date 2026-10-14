oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Offene Worte

Beatrice Egli: Längere Auszeit geplant

SR
von
Beatrice Egli
© Getty Images
Schlagerstar Beatrice Egli spricht offen über ihren großen Lebenstraum.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein nächster Auftritt ihrer aktuellen Tournee steht am Freitag, 13. November, in München auf dem Programm. Seit mehr als 13 Jahren gehört Beatrice Egli zu den festen Größen der deutschsprachigen Musikbranche und ist regelmäßig in großen Fernsehsendungen zu Gast. Dennoch denkt die Schweizerin an eine spätere Pause vom fordernden Alltag, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen und für längere Zeit auf Reisen zu gehen.

Auch interessant

Erneuter Krebs-Schock für Lola Weippert

Nach Verlobung im Juli: Ben Tewaag und Elena getrennt

Amira Aly: Ihr 4-Meter-Christbaum steht schon

Traum von der Weltreise

Im ARD-Format "Schlagerwelt" sprach die Sängerin offen über ihre Zukunftspläne: "Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen." Sie wolle die Welt bereisen und sich "komplett mal wieder rausnehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten", um neue Eindrücke zu sammeln und die eigene Perspektive zu verändern.

Sehnsucht

Zwar fühlt sich Beatrice Egli in ihrer Schweizer Heimat sehr wohl, doch die Sehnsucht nach anderen Ländern und fremden Kulturen lässt sie nicht los.

Tournee wird fortgesetzt

Wann genau die geplante Auszeit starten soll und wie lange die Reise dauern wird, ließ die Musikerin bislang offen. Ein sofortiges Karriereende steht keineswegs bevor, denn die Sängerin setzt ihre Termine wie gewohnt fort.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Beatrice Egli: Längere Auszeit geplant

"Vermarktet toten Vater": Schwere Vorwürfe gegen Hardy Krüger jr.

No Angels: Nadjas bittere Tränen-Beichte

Daniela Katzenberger nach Schamlippen-OP: Das waren die Gründe

Silbereisen vor Schlagerbooom nervös: "Wird immer schlimmer!"

Amira Aly: Nach Komplikationen - Baby muss früher geholt werden

Nach Verlobung im Juli: Ben Tewaag und Elena getrennt

Erneuter Krebs-Schock für Lola Weippert

Amira Aly: Ihr 4-Meter-Christbaum steht schon

Gedeon Burkhard rastet bei "Promi Big Brother" komplett aus