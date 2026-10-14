Beatrice Egli: Längere Auszeit geplant

Schlagerstar Beatrice Egli spricht offen über ihren großen Lebenstraum.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein nächster Auftritt ihrer aktuellen Tournee steht am Freitag, 13. November, in München auf dem Programm. Seit mehr als 13 Jahren gehört Beatrice Egli zu den festen Größen der deutschsprachigen Musikbranche und ist regelmäßig in großen Fernsehsendungen zu Gast. Dennoch denkt die Schweizerin an eine spätere Pause vom fordernden Alltag, um sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen und für längere Zeit auf Reisen zu gehen.

Traum von der Weltreise

Im ARD-Format "Schlagerwelt" sprach die Sängerin offen über ihre Zukunftspläne: "Mein Traum ist es, irgendwann lange auf Weltreise zu gehen." Sie wolle die Welt bereisen und sich "komplett mal wieder rausnehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten", um neue Eindrücke zu sammeln und die eigene Perspektive zu verändern.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Sehnsucht

Zwar fühlt sich Beatrice Egli in ihrer Schweizer Heimat sehr wohl, doch die Sehnsucht nach anderen Ländern und fremden Kulturen lässt sie nicht los.

Tournee wird fortgesetzt

Wann genau die geplante Auszeit starten soll und wie lange die Reise dauern wird, ließ die Musikerin bislang offen. Ein sofortiges Karriereende steht keineswegs bevor, denn die Sängerin setzt ihre Termine wie gewohnt fort.