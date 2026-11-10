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"Free the bow"

Mascherl-Gate: Jetzt schaltet sich auch Regierung ein

Online Redaktion
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Viele Menschen spazieren abends durch eine festlich beleuchtete Einkaufsstraße mit XXL-Weihnachtsschleife.
© TBauer
Das Mascherl-Aus in Wien hat nun auch die Regierung auf den Plan gerufen. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner outet sich als "Mascherl-Fan" und beklagt die vielen bürokratischen Auflagen der Stadt Wien.
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Die XXL-Masche an der Fassade des Palais Todesco an der Ecke Kärntner Straße und Walfischgasse ist bereits weltberühmt. Entsprechend enttäuscht waren viele, nachdem bekannt wurde, dass es heuer kein Mascherl geben wird.

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Das Wiener Innenstadt-Modehaus Popp & Kretschmer musste lange auf die Behörden-Entscheidung warten, bis zuletzt wurde mit der zuständigen MA 46 verhandelt. Das Ergebnis: Die bürokratischen Auflagen wären zu hoch. Vor allem der verpflichtende Ordnungsdienst von Montag bis Sonntag war entscheidend für das Aus. "Wenn etwas passiert und man einen Ordnungsdienst gestellt hat, müsste man auch dafür haften - und das geht uns dann zu weit", so Popp&Kretschmer-Geschäftsführer Sascha Trefelik.

Die Enttäuschung ist bei vielen nun jedenfalls groß. Von Großbritannien über Spanien bis nach Amerika: Zahlreiche Fans posten unter dem #freethebow ihren Unmut.

Nun schaltet sich auch die Regierung in die Causa ein. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) outete sich auf Instagram als "Mascherl-Fan". Sie beklagt die "zu vielen bürokratischen Auflagen der Stadt Wien". Damit gehe nun ein "wunderbarer Insta-Hotspot, der in die ganze Welt hinausgegangen ist, verloren", so die Staatssekretärin. Und: "Das ist ein wahrer Verlust für den Tourismus und die Wiener Innenstadt. In diesem Sinne, das Mascherl ist eingesperrt, es gibt die Bewegung, free the bow!"

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