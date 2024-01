Beckenbauer: Pfeiff-Orgie bei Schweigeminute

Skandalöser Vorfall im Stadion in Riad (Saudi-Arabien): Statt stiller Erinnerung gab es lautstarke Störaktion.

Völlig pietätlos: Eine Schweigeminute für Fußball-Ikone Franz Beckenbauer artete in Saudi Arabien in eine Pfeif-Orgie aus.

Die Gründe für die Pfiffe sind unbekannt. Während der Schweigeminute in Riad wurde ein Bild des Kaisers auf einer Anzeigetafel gezeigt, auf dem er jubelnd im deutschen Trikot mit der Spielführer-Binde zu sehen war. Begleitet wurde dieses Bild von seinen Lebensdaten und einer Trauerschleife.

"Das hat heute Spaß gemacht!"

Pfiffe auch beim Match danach: Real Madrid besiegte Atletico mit 5:3 nach Verlängerung. Dabei erntete Toni Kroos Pfiffe nach seiner Einwechslung. Ironisch kommentierte er später: "Das hat heute Spaß gemacht! Fantastisches Publikum." Der Mittelfeldspieler von Real hatte im vergangenen Sommer wiederholt seine Bedenken bezüglich der Transfers namhafter Spieler in die Saudi Pro League geäußert. Die spanische Supercopa findet bereits zum vierten Mal in Saudi-Arabien statt, das die Weltmeisterschaft 2034 ausrichten möchte.

Bereits Ende Dezember gab es Probleme in Saudi-Arabien, als der türkische Supercup erstmals in Riad ausgetragen werden sollte. Die Begegnung zwischen Galatasaray und Fenerbahce wurde abgesagt - beide Istanbuler Klubs weigerten sich zu spielen. Der Grund: Saudi-Arabien untersagte den Mannschaften, Banner oder Plakate mit dem Bild des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, zu zeigen.

Italiener wollen verlegen

Unterdessen sollen die Teilnehmer des italienischen Supercups, SSC Neapel und AC Florenz, beim Italienischen Fußballverband eine Verlegung des ebenfalls in Saudi-Arabien geplanten Wettbewerbs in die Heimat gefordert haben. Trotz angedrohter hoher Strafen wird das Mini-Turnier, an dem auch Inter Mailand und Lazio Rom teilnehmen, wie geplant vom 18. bis zum 22. Januar in Riad stattfinden.