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Quiz: »Wer stiehlt mir die Show?« mit Kebekus & Co

Vier lächelnde Personen posieren vor einem roten Vorhang.
© Julian Mathieu
Es ist die wohl begehrteste Show Deutschlands.
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Herausforderung. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm _ wortwörtlich _ die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten _ während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.

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Vier Personen stehen und sitzen an Pulten in einem bunt beleuchteten Fernsehstudio.
(v.l.n.r.) Moritz Wagner; Carolin Kebekus; Jens 'Knossi' Knossalla; Joko Winterscheidt © Julian Mathieu

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