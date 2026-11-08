Quiz: »Wer stiehlt mir die Show?« mit Kebekus & Co

Es ist die wohl begehrteste Show Deutschlands.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Herausforderung. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm _ wortwörtlich _ die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten _ während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurück zu gewinnen.

PRO 7

20.15 UHR