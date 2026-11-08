Kochshow: »Herrmann und Zacherl liefern ab!«
Kulinarik. Die Spitzenköche Alexander Herrmann und Ralf Zacherl öffnen für einen Tag ihren Pop-Up-Lieferdienst im Dortmunder "Imbiss-Tempel" und kämpfen im Duell. Nur anhand von Hinweisen bereiten sie Gerichte für ihre anonymen Besteller zu und müssen gleichzeitig die Laufkundschaft mit Tagesgerichten überzeugen. Überraschender Besuch von Comedian Tony Bauer sorgt für zusätzliche Spannung. Wer überzeugt mit dem besten Geschmack und gewinnt?
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