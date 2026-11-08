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Kochshow: »Herrmann und Zacherl liefern ab!«

Zwei Männer in schwarzer Kleidung stehen vor einem Imbiss mit Plakat im Hintergrund.
© Hermann und Zacherl liefern ab!
Challenge: Die Spitzenköche im Duell in Dortmund
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Kulinarik. Die Spitzenköche Alexander Herrmann und Ralf Zacherl öffnen für einen Tag ihren Pop-Up-Lieferdienst im Dortmunder "Imbiss-Tempel" und kämpfen im Duell. Nur anhand von Hinweisen bereiten sie Gerichte für ihre anonymen Besteller zu und müssen gleichzeitig die Laufkundschaft mit Tagesgerichten überzeugen. Überraschender Besuch von Comedian Tony Bauer sorgt für zusätzliche Spannung. Wer überzeugt mit dem besten Geschmack und gewinnt?

VOX
20.15 UHR

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Zwei Männer in schwarzer Arbeitskleidung bedienen gemeinsam ein Tablet in einer modernen Küche.
Alexander Herrmann (l.), Ralf Zacherl +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Hermann und Zacherl liefern ab!

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