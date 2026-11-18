Historischer Erfolg für die US-Demokraten: Zwei Wochen nach den Kongresswahlen ist die letzte offene Entscheidung um einen Senatssitz gefallen. In Alaska setzte sich die Demokratin Mary Peltola durch - sie schreibt damit Geschichte.

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Damit ist die Ära des republikanischen Amtsinhabers Dan S. Sullivan zu Ende. Peltola wird die erste indigene Senatorin des nördlichsten US-Bundesstaates.

Spannung bis zum Schluss

Das Rennen war bis zuletzt spannend. Weil viele Wähler in abgelegenen Dörfern leben, zog sich die Auszählung über zwei Wochen hin. Am Ende holte Peltola 50,12 Prozent der Stimmen, Sullivan kam auf 45,8 Prozent. Für die Demokraten ist der Erfolg besonders wertvoll: Ab Jänner verfügen sie im Senat über 56 der 100 Sitze, die Republikaner kommen auf 44.

Skurrile Namensgleichheit

Doch der Wahlkampf war von einer ungewöhnlichen Kontroverse überschattet. Neben dem bisherigen Senator Dan S. Sullivan trat auch ein politischer Neuling namens Dan J. Sullivan an. Die Republikaner warfen den Demokraten vor, gezielt einen Namensvetter ins Rennen geschickt zu haben, um Wähler zu verwirren und dem Amtsinhaber Stimmen wegzunehmen. Auch US-Präsident Donald Trump erhob entsprechende Vorwürfe. Das Wahlkampfteam Peltolas bestritt eine Beteiligung.

Gericht wies Klage ab

Die Trump-Regierung zog wegen der möglichen Namensverwechslung sogar vor Gericht. Sie wollte unter anderem erreichen, dass Stimmen für den zweiten Sullivan gesondert aufbewahrt werden. Doch ein Gericht wies die Klage kurz vor der Wahl ab.

Klassische Themen gaben Ausschlag

Peltola, die Alaska bereits bis 2025 im Repräsentantenhaus vertreten hatte, setzte im Wahlkampf auf Themen wie niedrigere Lebenshaltungskosten, leistbaren Wohnraum, geringere Steuern und höhere Löhne. Mit ihrem Sieg schreibt sie nun politische Geschichte.