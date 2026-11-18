Nach langem politischen Tauziehen gibt es in Deutschland eine Einigung: Die Stromsteuer soll für alle Verbraucher sinken – vorerst allerdings nur für das Jahr 2027.

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Darauf verständigten sich die Spitzen von Union und SPD nach mehr als acht Stunden Verhandlungen im Kanzleramt. Eine dauerhafte Entlastung bleibt vorerst offen.

Maßnahme kostet Milliarden

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Senkung auch für private Haushalte versprochen. Doch die Finanzierung entwickelte sich zum Knackpunkt. Immerhin geht es um gewaltige Summen: Rund 5,4 Milliarden Euro pro Jahr würde die Maßnahme kosten. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) pochte deshalb auf eine solide Gegenfinanzierung.

Steuererhöhungen im Gespräch

Für 2027 soll die Entlastung nun über finanzielle Spielräume auf dem sogenannten EEG-Konto finanziert werden. Dort werden unter anderem Gelder rund um die Förderung erneuerbarer Energien verbucht. Sollten die Überschüsse nicht reichen, muss die Koalition nachlegen. Denkbar wären dann der Abbau von Subventionen oder höhere Steuern auf Kapitalerträge.

Ersparnis für Haushalte überschaubar

Die Stromsteuer soll auf das europäische Mindestmaß sinken: von derzeit 2,05 Cent auf 0,1 Cent je Kilowattstunde. Für private Haushalte bedeutet das allerdings keine riesigen Ersparnisse. Laut Vergleichsportal Verivox würde ein Drei-Personen-Haushalt mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 7,75 Euro pro Monat sparen. Singles kämen auf etwa drei Euro.

Unternehmen profitieren stärker

Deutlich stärker profitieren Unternehmen mit hohem Stromverbrauch, etwa Einkaufszentren oder Rechenzentren. Der endgültige Beschluss soll am 27. November im Bundestag fallen. Ob die Entlastung auch über 2027 hinaus bleibt, hängt davon ab, ob die Regierung eine dauerhafte Finanzierung findet.