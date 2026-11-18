Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt in Shenzhen Wladimir Putin und Donald Trump

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US-Präsident Donald Trump ist in der chinesischen Metropole Shenzhen angekommen. Erste Fotos zeigen ihn am Rande des APEC-Gipfel gemeinsam mit Xi und Putin. Trump will eigenen Angaben zufolge über eine mögliche Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenals reden

© APA/AFP/POOL/VLADIMIR SMIRNOV

Vor ihrem gemeinsamen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump haben Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrativ Einigkeit gezeigt. Bei einem Treffen in der südchinesischen Metropole Shenzhen hoben die beiden Staatschefs die positive Entwicklung ihrer Partnerschaft hervor. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Xi begrüßte Trump nach der Landung persönlich am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole.

Beide umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war. Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China höchst selten und blieben bislang etwa Gästen aus Russland vorbehalten. 2024 umarmten sich Xi und der Kremlchef Wladimir Putin in Peking. Putin war auch zum APEC-Treffen nach Shenzhen gereist. Xi bezeichnet ihn schon länger als "alten Freund". Allerdings hatte Xi am Vortag Putin nicht am Flughafen abgeholt, sondern der oft als "rechte Hand" von Xi bezeichnete Stabschef Cai Qi.

Putin sagte, unter nicht einfachen geopolitischen Bedingungen funktioniere die außenpolitische Zusammenarbeit der beiden UNO-Vetomächte China und Russland auf internationaler Bühne stabil. Putin betonte zudem das Ziel, ein "gerechteres System für eine Weltordnung" aufzubauen.

Kritik an Abschottung und Sanktionen

Bereits zuvor hatten beide Staatschefs bei Auftritten vor Wirtschaftsvertretern im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) für mehr internationale Zusammenarbeit geworben.

Xi warnte vor zunehmendem Protektionismus und forderte mehr Freihandel. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", sagte er. Er rief dazu auf, das internationale Handelssystem zu stärken und Handels- und Investitionshemmnisse abzubauen. Zudem sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz und in der Digitalwirtschaft aus. Xi warb zugleich für China als Wirtschaftsstandort. Das Land werde seinen riesigen Markt weiter öffnen und mehr hochwertige Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland einführen.

Putin beklagte seinerseits "staatlichen Egoismus", eine "Fragmentierung der Weltwirtschaft" und rief die Staaten zur Zusammenarbeit auf. Es müsse um "Partnerschaft statt Isolation und Dialog und nicht um Ultimaten" gehen, sagte er. Er kritisierte einmal mehr die Sanktionen des Westens gegen Russland im Zuge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.