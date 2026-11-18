Der Kreml plante eine bewusste Provokation an der polnischen Grenze.

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Laut einem Bericht der polnischen Tageszeitung "Rzeczpospolita" sollen russische Geheimdienste eine blutige Provokation auf polnischem Staatsgebiet vorbereitet haben. Ziel sei gewesen, zahlreiche Opfer zu verursachen und anschließend die Ukraine dafür verantwortlich zu machen.

Hinter den Plänen sollen demnach vor allem Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU gestanden sein. Vorgesehen war offenbar eine sogenannte Operation unter falscher Flagge: Saboteure sollten aus Richtung der russischen Exklave Kaliningrad die Grenze überqueren und einen Angriff verüben. Manipulierte Beweise hätten danach den Eindruck erwecken sollen, die Täter seien aus der Ukraine gekommen. Auch ein inszenierter Angriff auf ein Ziel in Russland soll Teil des Vorhabens gewesen sein. Damit hätte Moskau einen Vorwand für eine weitere Eskalation schaffen können.

Die polnisch-russische Grenze © Getty Images

Operation vereitelt

Die mutmaßliche Operation wurde laut "Rzeczpospolita" durch Hinweise verbündeter Nachrichtendienste aufgedeckt. Polen reagierte mit einem umfangreichen Sicherheitseinsatz. Grenzschutz, Polizei und Geheimdienst verstärkten ihre Präsenz, zusätzlich wurden Spezialeinheiten in die Region verlegt.

Polens Geheimdienstkoordinator Tomasz Siemoniak bestätigte, dass die Behörden wegen einer als konkret eingeschätzten Gefahr gehandelt hätten. Die detaillierten Vorwürfe gegen Moskau bestätigte er jedoch nicht ausdrücklich. Das mutmaßliche Ziel der Aktion wäre gewesen, die Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine zu vergiften und die internationale Unterstützung für Kiew zu untergraben.