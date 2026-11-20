Die Kunden haben mehrere tausend Euro für das Funktionspaket "Autonomes Fahren" bezahlt – können es aber offenbar gar nicht wie versprochen nutzen.

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Der Grund für die Probleme mit dem Funktionspaket sind schnell erklärt: Der eingebaute Bordcomputer ist zu schwach.

Auch Musk im Bild

Die Anwaltskanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner, Lehner Zuschin vertreten mittlerweile die Interessen von Hunderten Tesla-Besitzern. Im Zentrum steht die sogenannte "Hardware 3". Sie reiche für vollständig autonomes Fahren nicht aus. Pikant: Tesla-Chef Elon Musk soll inzwischen selbst eingeräumt haben, dass dafür ein leistungsfähigerer Computer notwendig ist.

Klage vorbereitet

Die Fahrzeuge waren allerdings mit dem Versprechen verkauft worden, bereits über die nötige Hardware für autonomes Fahren zu verfügen. Tesla Motors Austria habe sich bisher geweigert, den Mangel zu beheben. Deshalb bereiten die Anwälte nun eine Klage vor. Im Raum stehen Ansprüche auf Gewährleistung, wegen Irrtums sowie Schadenersatz. Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Zehntausende Fahrzeuge betroffen?

Nach Einschätzung der Anwälte könnten in Österreich zehntausende Fahrzeuge betroffen sein. Konkret geht es vor allem um Model 3 bis etwa Herbst 2023 und Model Y bis Anfang beziehungsweise Sommer 2024 – jeweils bis zur Umstellung auf die neuere "Hardware 4".

Nachrüstung derzeit nicht möglich

Auch Käufer, die das teure Funktionspaket gar nicht zusätzlich erworben haben, könnten Ansprüche geltend machen. Denn auch ihnen sei eine bestimmte technische Ausstattung versprochen worden, die offenbar nicht vorhanden sei. Eine Nachrüstung sei nach aktuellem Stand nicht möglich.