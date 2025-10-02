Alles zu oe24VIP
Gepa
© gepa

Conference League

1:4 - Hedl-Albtraum in Posen: Rapid kassiert böse Abfuhr

02.10.25, 20:32
Teilen

Rapid kassiert die nächste bittere Niederlage. Beim Conference-League-Auftakt in Posen unterlagen die Wiener Lech Posen mit 1:4. Nach der Derby-Pleite gegen Austria folgt das nächste Debakel.

Rapid hat den Conference-League-Auftakt in Posen komplett vermasselt. Die Wiener kassierten eine bittere 1:4-Pleite beim polnischen Meister Lech Posen. Damit folgte auf die Derby-Niederlage gegen Austria gleich das nächste Debakel.

Hedl mit schwarzem Tag

Trainer Peter Stöger brachte zwar neue Defensivkräfte, doch Torhüter Niklas Hedl erlebte einen Albtraum. Nach einer harmlosen Flanke servierte er Posen den Führungstreffer. Nur acht Minuten später schoss er sich einen harmlosen Schuss selbst ins Tor zum 0:2.

Rapid taumelt Richtung Debakel

Die Hütteldorfer gerieten völlig aus dem Tritt. Nur Hedls Parade beim Elfmeter und ein Pfosten verhinderten eine noch höhere Halbzeit-Packung. Doch kurz vor der Pause fiel doch noch das 3:0 für die Polen.

Radulovic mit Ehrentreffer

Erst nach der Pause fand Rapid etwas besser ins Spiel. Andrija Radulovic erzielte wenigstens den Ehrentreffer zum 1:3. Doch die späte Offensive ging nach hinten los - Posen machte mit dem 4:1-Endstand alles klar.

Nächster Brocken wartet

Jetzt geht's für Rapid direkt zum nächsten Schwergewicht. Am Sonntag wartet im Liga-Spitzenkampf Red Bull Salzburg. Die Stöger-Elf muss dringend einen Schnitt machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
